X Factor yarışmasında jürilerin ayakta alkışladığı Ferah Zeydan'ın verdiği kilolar dikkat çekti! Değişimini görenler tanıyamadı

Ferah Zeydan 2014 yılında X Factor yarışmasında sesiyle hem jürileri hem de izleyicileri kendisine hayran bırakmıştı.
Bir dönem yayınlanan X Factor yarışmasında sesi ile dikkat çeken Ferah Zeydan değişimi ile herkesi şaşırttı.
Yarışmanın jürilerinden Armağan Çağlayan, o zamanlar 19 yaşında olan Zeydan'a kaç kilo olduğunu sormuş ve Zeydan, 122 kilo cevabını vermişti.
Şarkıcı geçirdiği mide küçültme ameliyatı sonrası yaşadığı değişimle gören herkesi şaşırttı.
Şarkıcı şuan aktif olarak müzik kariyerini sürdürüyor. Ayrıca tarzını da bayağı değiştirdi.
Hem verdiği kilolar hem de tarzında yaptığı değişiklik takipçileri tarafından beğenildi. Tarzına sosyal medyada hayranları tarafından yorum yağdı.