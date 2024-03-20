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  4. X Factor yarışmasında jürilerin ayakta alkışladığı Ferah Zeydan'ın verdiği kilolar dikkat çekti! Değişimini görenler tanıyamadı

X Factor yarışmasında jürilerin ayakta alkışladığı Ferah Zeydan'ın verdiği kilolar dikkat çekti! Değişimini görenler tanıyamadı

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
20.03.2024 08:13
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X Factor yarışmasındaki performansıyla bir döneme damga vuran Ferah Zeydan mide küçültme ameliyatı olmuştu. Verdiği kilolar sonrası büyük bir değişime uğrayan şarkıcının son hali ağızları açık bıraktı.

Ferah Zeydan 2014 yılında X Factor yarışmasında sesiyle hem jürileri hem de izleyicileri kendisine hayran bırakmıştı.

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SON HALİ GÜNDEM OLDU

Bir dönem yayınlanan X Factor yarışmasında sesi ile dikkat çeken Ferah Zeydan değişimi ile herkesi şaşırttı.

Yarışmanın jürilerinden Armağan Çağlayan, o zamanlar 19 yaşında olan Zeydan'a kaç kilo olduğunu sormuş ve Zeydan, 122 kilo cevabını vermişti.

Şarkıcı geçirdiği mide küçültme ameliyatı sonrası yaşadığı değişimle gören herkesi şaşırttı.

Şarkıcı şuan aktif olarak  müzik kariyerini sürdürüyor. Ayrıca tarzını da bayağı değiştirdi.

Hem verdiği kilolar hem de tarzında yaptığı değişiklik takipçileri tarafından beğenildi. Tarzına sosyal medyada hayranları tarafından yorum yağdı.

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Anahtar Kelimeler:
Ferah Zeydan
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