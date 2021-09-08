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  4. Yabancı Damat’ın küçük Mustafa’sı Ozan Uğurlu yakışıklı bir delikanlı oldu!

Yabancı Damat’ın küçük Mustafa’sı Ozan Uğurlu yakışıklı bir delikanlı oldu!

08.09.2021 11:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir döneme damga vuran 'Yabancı Damat' dizisinin çocuk oyuncusu Ozan Uğurlu yıllar sonra ortaya çıktı. Nehir Erdoğan ve Özgür Çevik'in başrollerini paylaştığı "Yabancı Damat" dizisinde 'Mustafa' karakteriyle tanınan Ozan Uğurlu, yakışıklı bir delikanlı oldu.

Bir döneme damga vuran efsane dizi Yabancı Damat'ta Mustafa Can karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Ozan Uğurlu'nun değişimiyle dikkatleri üzerine çekti.

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Nehir Erdoğan, Özgür Çevik, Erdal Özyağcılar gibi isimlerin başrollerini paylaştığı sevilen dizi Yabancı Damat en çok izlenen yapımlar arasındaydı.

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Bir döneme damga vuran Yabancı Damat'ta Mustafa Can karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncunun inanılmaz değişimi görenleri şaşırttı.
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Ünlü çocuk oyuncuların değişimi

'Çitlenbik' rolüyle tanınan Küçüktepe, başarılı oyunculuk performansı sayesinde 1972 yılına kadar aynı rolle sinema filmlerinde boy gösterdi.

'Çitlenbik' rolüyle tanınan Küçüktepe, başarılı oyunculuk performansı sayesinde 1972 yılına kadar aynı rolle sinema filmlerinde boy gösterdi.

Yumurcak'ı kurtarırken öldürüldüğü sahne seyircinin gözlerini doldurmuş sokak çocuğu Çitlenbik'in vefakarlığı ise izleyicinin içini ısıtmıştı.

Yumurcak'ı kurtarırken öldürüldüğü sahne seyircinin gözlerini doldurmuş sokak çocuğu Çitlenbik'in vefakarlığı ise izleyicinin içini ısıtmıştı.

İhsan Küçüktepe'nin bir sonraki rolü ise 1975 yılında çekilen Aşk-ı Memnu isimli dizideki Beşir karakteri olacak

İhsan Küçüktepe'nin bir sonraki rolü ise 1975 yılında çekilen Aşk-ı Memnu isimli dizideki Beşir karakteri olacak

Aşk-ı Memnu'nun ilk Beşir'i İhsan Küçüktepe, daha sonra 1977 yılında İbo ile Güllüşah filminde sokak çocuğunu oynadı.

Aşk-ı Memnu'nun ilk Beşir'i İhsan Küçüktepe, daha sonra 1977 yılında İbo ile Güllüşah filminde sokak çocuğunu oynadı.

Kamera arkasını daha çok sevdiği söylenen Küçüktepe 2004 yılına kadar ekran önüne geçmedi.

Kamera arkasını daha çok sevdiği söylenen Küçüktepe 2004 yılına kadar ekran önüne geçmedi.
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