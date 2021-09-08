Yabancı Damat’ın küçük Mustafa’sı Ozan Uğurlu yakışıklı bir delikanlı oldu!

Bir döneme damga vuran efsane dizi Yabancı Damat'ta Mustafa Can karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Ozan Uğurlu'nun değişimiyle dikkatleri üzerine çekti.

Nehir Erdoğan, Özgür Çevik, Erdal Özyağcılar gibi isimlerin başrollerini paylaştığı sevilen dizi Yabancı Damat en çok izlenen yapımlar arasındaydı.



Bir döneme damga vuran Yabancı Damat'ta Mustafa Can karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncunun inanılmaz değişimi görenleri şaşırttı.

