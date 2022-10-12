MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Yağmur Atacan 'En iyi kız babaları bilir' deyip paylaştı! Sosyal medyada gündem oldu

Yağmur Atacan 'En iyi kız babaları bilir' deyip paylaştı! Sosyal medyada gündem oldu

12.10.2022 09:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doktorlar dizisinde canlandırdığı 'Hasan' karakteriyle hafızalara kazınan Yağmur Atacan, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık adından söz ettirdi. Nisan 2008'de nikah masasına oturduğu Pınar Altuğ ile mutlu bir evlilik sürdüren oyuncu, bu kez sosyal medya paylaşımıyla gündem oldu. Ünlü oyuncu, Dünya Kız Çocukları Günü'ne özel bir paylaşımda bulunarak kızı Su ile bir pozunu paylaştı.

Oyunculuk kariyerine veda eden Yağmur Atacan, son yıllarda özel hayatıyla sık sık gündem oluyor.

Ekran görüntüsü 2022-10-12 094207

Nisan 2008'de nikah masasına oturduğu meslektaşı Pınar Altuğ ile yaşadığı aşkla da magazin gündeminde yer alan Atacan, geçtiğimiz aylarda açtığı Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor.
Ekran görüntüsü 2022-10-12 094221

Yağmur Atacan, şimdi ise sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla tüm dikkatleri üzerine topladı. Ünlü oyuncu, Dünya Kız Çocukları Günü'ne özel bir paylaşımda bulunarak kızı Su ile bir pozunu paylaştı.
Ekran görüntüsü 2022-10-12 092351

Atacan, paylaşımının altına ise 'Dünya Kız Çocukları Günü' etiketiyle birlikte "Kız çocuğunun ne demek olduğunu en iyi kız çocukları bilir" notunu ekledi.

ÜNLÜLERİN ÇOCUKLARI

Sinema, müzik ve TV dünyasının ünlülerinin çocukları da kelimenin tam anlamıyla göz önünde büyüyor. Her ne kadar bazıları bebeklik yıllarından beri kamera karşısında olsa da bazılarının varlığını bile tesadüfen öğreniyor bu ünlülerin hayranları. İşte sosyal medya paylaşımlarıyla müzik, sinema ve ekran dünyasının ünlülerinin çocukları.
Ebru Gündeş ve kızı Alara
Tamer Karadağlı ve Arzu Balkan’ın kızları Zeyno
Nilüfer ve kızı Ayşe Nazlı
Onur Saylak ve Tuba Büyüküstün'ün ikizleri
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Yağmur Atacan Oyuncu karakteri çocuğun
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Şoke eden anlar! Suikastı, normal bir şeymiş gibi izlediler

Şoke eden anlar! Suikastı, normal bir şeymiş gibi izlediler

Kadıköy’deki patlamada inanılmaz gerçek! ‘İntikam’ için yapmış…

Kadıköy’deki patlamada inanılmaz gerçek! ‘İntikam’ için yapmış…

Atina '12 mil' derse savaş çıkar mı?

Atina '12 mil' derse savaş çıkar mı?

Bu da iPhone turizmi: 20 bin lira daha ucuz...

Bu da iPhone turizmi: 20 bin lira daha ucuz...

AK Parti'ye katıldığını duyurmuştu! Sessizliğini bozdu

AK Parti'ye katıldığını duyurmuştu! Sessizliğini bozdu

Bin pişman etti! G.Saray'dan ayrılmıştı, Devler Ligi'ne damga vurdu

Bin pişman etti! G.Saray'dan ayrılmıştı, Devler Ligi'ne damga vurdu

İlginizi Çekebilir

Jakuzide balayı keyfi yapıyorlardı! Odadaki kamerayı görünce...

Jakuzide balayı keyfi yapıyorlardı! Odadaki kamerayı görünce...

Sevgilisinin penisini çekip koparmaya çalışmıştı!

Sevgilisinin penisini çekip koparmaya çalışmıştı!

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Tüyler ürperten o anları yakaladı! Kiev patlamasından an be an..

Tüyler ürperten o anları yakaladı! Kiev patlamasından an be an..

''Mucize çocuk'': Vücudunu 200 zımba ile bir araya getirdiler!

''Mucize çocuk'': Vücudunu 200 zımba ile bir araya getirdiler!

Fiyatı 3000 TL'ye düştü! Airfryer fritözde kaçırılmayacak fırsat

Fiyatı 3000 TL'ye düştü! Airfryer fritözde kaçırılmayacak fırsat

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.