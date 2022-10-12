Yağmur Atacan 'En iyi kız babaları bilir' deyip paylaştı! Sosyal medyada gündem oldu

Oyunculuk kariyerine veda eden Yağmur Atacan, son yıllarda özel hayatıyla sık sık gündem oluyor.

Nisan 2008'de nikah masasına oturduğu meslektaşı Pınar Altuğ ile yaşadığı aşkla da magazin gündeminde yer alan Atacan, geçtiğimiz aylarda açtığı Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor.



Yağmur Atacan, şimdi ise sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla tüm dikkatleri üzerine topladı. Ünlü oyuncu, Dünya Kız Çocukları Günü'ne özel bir paylaşımda bulunarak kızı Su ile bir pozunu paylaştı.



Atacan, paylaşımının altına ise 'Dünya Kız Çocukları Günü' etiketiyle birlikte "Kız çocuğunun ne demek olduğunu en iyi kız çocukları bilir" notunu ekledi.