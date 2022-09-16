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Yağmur Atacan'ı isyan ettiren fiyat! "Bir porsiyon..."

16.09.2022 09:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzun süredir ekranlardan uzak olan Yağmur Atacan son dönemde sosyal medyada oldukça aktif. Pınar Altuğ ile evli olan Yağmur Atacan bir porsiyon böreğe ödediği fiyata isyan etti.

Son dönemde sosyal medyayı aktif kullanan Yağmur Atacan günlük hayatından paylaşımları da ihmal etmiyor. Doktorlar dizisinde rol aldıktan sonra Pınar Altuğ ile evlenen ve oyunculuğu bırakan Atacan son olarak artan fiyatlara isyan etti.

"HER ŞEY PAHALILANIYOR..."

Pınar Altuğ'un paylaşımlarıyla sık sık ön plana çıkan Atacan Instagram hesabı açmış ve buradan hem kendi hem de eşiyle ilgili paylaşımlar yapmaya başlamıştı.
Atacan son olarak aldığı böreğin fiyatına isyan etti. Yağmur Atacan paylaşımında "Evet bu börek bir porsiyon ve fiyatı 41 TL. Her şey pahalılanıyor okey ama bu kalite bu hizmet bu para biraz fazla mı fırsatçılık olmuş ne?" dedi.
Atacan paylaşımında 500 ml su ile böreğin porsiyonunu kıyasladı ve "Şaka değil gerçek" yorumunda bulunarak sitem etti.
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Anahtar Kelimeler:
Yağmur Atacan sosyal medya
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