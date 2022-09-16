Yağmur Atacan'ı isyan ettiren fiyat! "Bir porsiyon..."

Son dönemde sosyal medyayı aktif kullanan Yağmur Atacan günlük hayatından paylaşımları da ihmal etmiyor. Doktorlar dizisinde rol aldıktan sonra Pınar Altuğ ile evlenen ve oyunculuğu bırakan Atacan son olarak artan fiyatlara isyan etti.

"HER ŞEY PAHALILANIYOR..."

Pınar Altuğ'un paylaşımlarıyla sık sık ön plana çıkan Atacan Instagram hesabı açmış ve buradan hem kendi hem de eşiyle ilgili paylaşımlar yapmaya başlamıştı.

Atacan son olarak aldığı böreğin fiyatına isyan etti. Yağmur Atacan paylaşımında "Evet bu börek bir porsiyon ve fiyatı 41 TL. Her şey pahalılanıyor okey ama bu kalite bu hizmet bu para biraz fazla mı fırsatçılık olmuş ne?" dedi.