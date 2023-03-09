Yakaladığı başarısı sonrası devlerin radarında! Okan Buruk'un Galatasaray sonrası adresi şimdiden belli oldu! Herkes şaştı kaldı

ESKİ TAKIMINA HOCA OLARAK DÖNEBİLİR

Buna göre 49 yaşındaki teknik adam daha önce futbolcu olarak forma giydiği Inter'in başına geçebileceği kaydedildi. İtalyan haber kaynaklarından Inter Live'in haberine göre; Inter'de Simone Inzaghi, geçen sezon Milan'a kaptırılan şampiyonluk ve bu sezon da ligde alınan aldığı başarısız sonuçlarlardan ötürü topun ağzına gelen ve yeni yönetimle de bir türlü uyum sağlamayan Inzagi'yle artık yolların ayrılması gündeme gelirken, Inzaghi'nin yerine düşünülen isim Okan Buruk.