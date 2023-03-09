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Yakaladığı başarısı sonrası devlerin radarında! Okan Buruk'un Galatasaray sonrası adresi şimdiden belli oldu! Herkes şaştı kaldı

09.03.2023 15:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın başına geldiği günden bu yana takıma yaptığı dokunuşlarla bambaşka bir futbol izleten genç teknik adam Okan Buruk, Sarı-Kırmızılılar'ı şampiyonluğun en büyük adayı konumuna getirmeyi başarırken, yakaladığı bu grafik sonrası Avrupa'nın dev kulüplerinin de radarına girmeyi başardı. 49 yaşındaki teknik adam için İtalya'dan çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...

Süper Lig'de daha önce Medipol Başakşehir ile şampiyonluk yaşayan, Okan Buruk 12 sezon futbolcu olarak formasını giydiği takımı Galatasaray'ın başına geçmiş ve Sarı-Kırmızılılar ile müthiş bir uyum yakalamasının ardından ligde en yakın rakibi Fenerbahçe'ye 6 puanlık fark atmayı başarmıştı.

ÇOK KONUŞULACAK İDDİA 

ÇOK KONUŞULACAK İDDİA 

Şu ana kadar Sarı-Kırmızılılar'ın başında 26 maça çıkan Okan Buruk şu ana kadar, 21 galibiyet 3 beraberlik 2 mağlubiyet alırken, maç başına 2.54 gibi müthiş bir puan ortalaması yakalamayı başarmıştı. Bu performansıyla dikkatleri çekmeyi başaran başarılı teknik adam için, çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.

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Buna göre 49 yaşındaki teknik adam daha önce futbolcu olarak forma giydiği Inter'in başına geçebileceği kaydedildi. İtalyan haber kaynaklarından Inter Live'in haberine göre; Inter'de Simone Inzaghi, geçen sezon Milan'a kaptırılan şampiyonluk ve bu sezon da ligde alınan aldığı başarısız sonuçlarlardan ötürü topun ağzına gelen ve yeni yönetimle de bir türlü uyum sağlamayan Inzagi'yle artık yolların ayrılması gündeme gelirken, Inzaghi'nin yerine düşünülen isim Okan Buruk.

'BAŞARILI OLABİLİR' 

'BAŞARILI OLABİLİR' 

Haberde, Galatasaray'da 13 maçlık galibiyet serisi yakalayan Okan Buruk'un yeniden Giuseppa Meazza'da başarılı olabileceği vurgulandı.

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