Yakın arkadaşını feci kazada kaybetmişti! Yunus Günçe, gözyaşlarına boğuldu: "Haberi hazmedemiyorum"

Seksenler dizisinde hayat verdiği 'Zafer' rolüyle tanınan oyuncu Efe Deprem meslaktaşı Burcu Altın ile 2019'da evlenmiş ve Zeynep adında bir kızı olmuştu.
Ekranların sevilen yüzlerinden olan oyuncu Efe Deprem geçirdiği motosiklet kazasında hayatını kaybetti.
Seksenler dizisinde canlandırdığı "Zafer" karakteriyle hafızalarda yer edinen Deprem'in vefatı büyük bir üzüntüyle karşılandı.
Yunus Günçe de yakın arkadaşı Efe Deprem'in toprağa verilmesinin ardından gözyaşlarına boğuldu.
Günçe'nin sözleri yürekleri yaktı. Günçe'nin gözyaşlarına boğulduğu videoda arkadaşıyla ilgili şunları söyledi:
"Haberi aldık apar topar İstanbul'a gittik. Yetiştik sana üzerine toprak attık. Sonra döndük, dönmek zorundaydım çünkü ben çalışıyorum ve çalışmaya da mecburum. Oğlum hiç çıkmıyorsun aklımdan nasıl olacak?