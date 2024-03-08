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  4. Yakın arkadaşını feci kazada kaybetmişti! Yunus Günçe, gözyaşlarına boğuldu: "Haberi hazmedemiyorum"

Yakın arkadaşını feci kazada kaybetmişti! Yunus Günçe, gözyaşlarına boğuldu: "Haberi hazmedemiyorum"

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
08.03.2024 14:23
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Seksenler dizisinde "Zafer" karakterini canlandıran 41 yaşındaki tiyatro oyuncusu Efe Deprem motosikletiyle bariyerlere çarparak hayatını kaybetti. Yunus Günce motosiklet kazasında hayatını kaybeden oyuncu arkadaşı Efe Deprem için gözyaşlarına boğuldu. Günçe, "Hiç aklımdan çıkmıyorsun" dedi.

Seksenler dizisinde hayat verdiği 'Zafer' rolüyle tanınan oyuncu Efe Deprem meslaktaşı Burcu Altın ile 2019'da evlenmiş ve Zeynep adında bir kızı olmuştu.

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GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Ekranların sevilen yüzlerinden olan oyuncu Efe Deprem geçirdiği motosiklet kazasında hayatını kaybetti.

Seksenler dizisinde canlandırdığı "Zafer" karakteriyle hafızalarda yer edinen Deprem'in vefatı büyük bir üzüntüyle karşılandı.

Yunus Günçe de yakın arkadaşı Efe Deprem'in toprağa verilmesinin ardından gözyaşlarına boğuldu.

Günçe'nin sözleri yürekleri yaktı. Günçe'nin gözyaşlarına boğulduğu videoda arkadaşıyla ilgili şunları söyledi:

"Haberi aldık apar topar İstanbul'a gittik. Yetiştik sana üzerine toprak attık. Sonra döndük, dönmek zorundaydım çünkü ben çalışıyorum ve çalışmaya da mecburum. Oğlum hiç çıkmıyorsun aklımdan nasıl olacak?

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