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  4. Dilan Polat cezaevinde boş durmuyor... Kendisine yeni hobi buldu!

Dilan Polat cezaevinde boş durmuyor... Kendisine yeni hobi buldu!

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
08.03.2024 11:16
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Kara para aklama ve vergi kaçırma suçlarından tutuklu bulunan Dilan Polat, hapishanede boncuklardan süs eşyaları yapmaya başladı. Polat, Sevim Alan'a da özel bir süs eşyası yaparak hediye etti. Alan, adının yazılı olduğu süsü sosyal medya hesabından paylaştı.

Sosyal medyada lüks paylaşımlarıyla dikkat çeken fenomen ve güzellik merkezi sahibi Dilan Polat ve eşi Engin Polat’ın çiftinin hayatı bir gecede değişmişti.

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Geçtiğimiz yıl Kasım ayında kara para aklama ve vergi kaçırma gibi suçlamalarla tutuklanan Dilan ve Engin Polat hâlâ cezaevinde.

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İkili ve yakınlarının serbest kalıp kalmayacağı ve davanın nasıl seyredeceği merakla takip ediliyor.

Polat'ın cezaevindeki yaşama adapte olmak için kendisine yeni uğraşlar bulduğu iddia edildi.

SEVİM ALAN'A HEDİYE ETTİ

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Yine iddialara göre, Polat boncuklardan süs eşyaları yapmaya başladı. Hatta yaptığı boncuk eserlerinden birini de sık sık cezaevinden takipçilerine haber ileten yakın arkadaşı Sevim Alan'a hediye etti.

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Sevim alan boncuklu süs eşyasını sosyal medya hesabından 'Efkar saati' etiketiyle paylaştı.

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Dilan Polat sosyal medya
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