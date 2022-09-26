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Yalı Çapkını dizisindeki hamam sahnesi olay oldu! Üzerindeki havluyu çıkarıp...

26.09.2022 15:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başrollerinde Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in olduğu Yalı Çapkını dizisinin 1.bölümünde yer alan hamam sahnesi gündem oldu. Hamamda gelin seçme sahnesinde Beril Bozam'ın çıplak kaldığı anlar izleyenleri ikiye böldü.

Hikâyesi Gülseren Budayıcıoğlu’na ait olan Yalı Çapkını ilk bölümden gündem oldu. Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Afra Saraçoğlu, Emre Altuğ, Beril Pozam, Mert Ramazan Demir gibi isimlerin yer aldığı yapımda ilk bölümdeki hamam sahnesi öne çıktı.

Yalı Çapkını dizisinde yer alan hamam sahnesi izleyiciyi ikiye böldü.

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İşte Yalı Çapkını dizisinin konusu ve hamam sahnesi detayı...

SAHNELER ELEŞTİRİ TOPLADI

Gelin seçmek için hamamda kızların havlularını çıkarıp inceleme yapılan anlarda kadın oyuncunun çıplak kalması dikkat çekti.
Bazı izleyiciler ise sahneleri normal karşıladı ve eleştirileri abartı buldu.
Bu sahneleri gören izleyiciler "Ne gereksiz sahne 2022 yılında kimse hamamdan kız seçmiyor", "Kızlar artık böyle aşağılayıcı bir olaya izin vermez ne saçma sahne", "Kadınlar sanki malmış gibi sahnelerin çekildiği yeni bir dizi" yorumları yapıldı.

YALI ÇAPKINI KONUSU NE?

YALI ÇAPKINI KONUSU NE?
Sorumsuzluklarıyla ailesini en çok da dedesi Halis Ağa’yı kızdıran Ferit’in Gaziantep’ten uygun görülecek bir kızla evlendirilmesine kararı verilir. Ferit, evlenmek istemese de dedesinin sözünden çıkamaz. Uygun gelini bulmak Halis Ağa’nın en büyük gelini İfakat’in (Gülçin Şantırcıoğlu) görevidir. Gaziantep’te Korhan Ailesi’nin gelini olmaya uygun bulunan Suna’nın (Beril Pozam) isteme töreninde yaşanacak sürpriz ise hem Suna’yı hem de kardeşi Seyran’ı (Afra Saraçoğlu) etkileyecektir.
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