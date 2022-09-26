Yalı Çapkını dizisindeki hamam sahnesi olay oldu! Üzerindeki havluyu çıkarıp...

Hikâyesi Gülseren Budayıcıoğlu’na ait olan Yalı Çapkını ilk bölümden gündem oldu. Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Afra Saraçoğlu, Emre Altuğ, Beril Pozam, Mert Ramazan Demir gibi isimlerin yer aldığı yapımda ilk bölümdeki hamam sahnesi öne çıktı. Yalı Çapkını dizisinde yer alan hamam sahnesi izleyiciyi ikiye böldü. Ateşli sahneler konuşulmuştu! Dünyayla Benim Aramda dizisinde Hafsanur Sancaktutan'ın yataktaki sahnesi olay oldu İşte Yalı Çapkını dizisinin konusu ve hamam sahnesi detayı...

SAHNELER ELEŞTİRİ TOPLADI

Gelin seçmek için hamamda kızların havlularını çıkarıp inceleme yapılan anlarda kadın oyuncunun çıplak kalması dikkat çekti.

Bazı izleyiciler ise sahneleri normal karşıladı ve eleştirileri abartı buldu.

Bu sahneleri gören izleyiciler "Ne gereksiz sahne 2022 yılında kimse hamamdan kız seçmiyor", "Kızlar artık böyle aşağılayıcı bir olaya izin vermez ne saçma sahne", "Kadınlar sanki malmış gibi sahnelerin çekildiği yeni bir dizi" yorumları yapıldı.