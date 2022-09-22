Dünyayla Benim Aramda dizisinde Hafsanur Sancaktutan'ın mastürbasyon sahnesi olay oldu

Disney+'ta yayınlanan ve başrollerinde Demet Özdemir, Buğra Gülsoy, Hafsanur Sancaktutan ve Metin Akdülger'in yer aldığı Dünyayla Benim Aramda dizisi yayınlanır yayınlanmaz olay oldu. Dizide Demet Özdemir ve Buğra Gülsoy'un ateşli sahneleri çok konuşuldu. 2. bölümün sonunda ise Hafsanur Sancaktutan'ın sahneleri dikkat çekti.

O SAHNELER ÇOK KONUŞULDU

Dizide Sinem karakterini canlandıran Hafsanur Sancaktutan'ın Buğra Gülsoy'un hayat verdiği Tolga'nın fotoğraflarına bakıp kendisini tatmin ettiği sahne sosyal medyada gündem oldu.

Hafsanur Sancaktutan'ın mastürbasyon sahnesini görenler "Çok gereksiz", "Dizide öpüşme sevişme olması olmuyor mu?", "Gereksiz sahne" yorumları yapıldı.