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  4. Dünyayla Benim Aramda dizisinde Hafsanur Sancaktutan'ın mastürbasyon sahnesi olay oldu

Dünyayla Benim Aramda dizisinde Hafsanur Sancaktutan'ın mastürbasyon sahnesi olay oldu

22.09.2022 08:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Demet Özdemir ve Buğra Gülsoy'un ateşli sahnelerinin çok konuşulduğu Dünyayla Benim Aramda dizisinde Sinem karakterini canlandıran Hafsanur Sancaktutan da dikkat çekti. Hafsanur Sancaktutan'ın Buğra Gülsoy'un (Tolga) fotoğraflarına bakıp mastürbasyon yaptığı sahneler gündeme bomba gibi düştü.

Disney+'ta yayınlanan ve başrollerinde Demet Özdemir, Buğra Gülsoy, Hafsanur Sancaktutan ve Metin Akdülger'in yer aldığı Dünyayla Benim Aramda dizisi yayınlanır yayınlanmaz olay oldu.

Dizide Demet Özdemir ve Buğra Gülsoy'un ateşli sahneleri çok konuşuldu. 2. bölümün sonunda ise Hafsanur Sancaktutan'ın sahneleri dikkat çekti.

O SAHNELER ÇOK KONUŞULDU

Dizide Sinem karakterini canlandıran Hafsanur Sancaktutan'ın Buğra Gülsoy'un hayat verdiği Tolga'nın fotoğraflarına bakıp kendisini tatmin ettiği sahne sosyal medyada gündem oldu.
Hafsanur Sancaktutan'ın mastürbasyon sahnesini görenler "Çok gereksiz", "Dizide öpüşme sevişme olması olmuyor mu?", "Gereksiz sahne" yorumları yapıldı.

DÜNYAYLA BENİM ARAMDA KONUSU

DÜNYAYLA BENİM ARAMDA KONUSU
Dünyayla Benim Aramda, büyük bir tutkuyla başlayan fakat zamanla aralarındaki bu büyük aşkın artık eskisi gibi olmadığını fark eden bir kadının ilişkisini kurtarmak adına sosyal medya üzerinden oynadığı oyunu ve beraberinde yaşananları bağlılık kavramı üzerinden seyircisine aktarıyor.
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Buğra Gülsoy Demet Özdemir Hafsanur Sancaktutan bitcoin 2021
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