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  4. Yalı Çapkını’nın Orhan'ı Emre Altuğ yeğeni Eren Altuğ'la pozunu paylaştı! "Aşırı benziyorlar"

Yalı Çapkını’nın Orhan'ı Emre Altuğ yeğeni Eren Altuğ'la pozunu paylaştı! "Aşırı benziyorlar"

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
19.03.2024 12:47
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Özel hayatını gözlerden uzak yaşamaya çalışan Yalı Çapkını’nın Orhan'ı Emre Altuğ bu kez son paylaşımıyla gündeme geldi. Yeğeni Eren Altuğ'la poz veren oyuncu o anları Instagram hesabından paylaştı. Paylaşıma beğeni ve yorum geldi.

Emre Altuğ özel hayatı ve paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarabilen bir isim...

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YEĞENİYLE POZ VERDİ

Yalı Çapkını’nın Orhan'ı Emre Altuğ son dönemlerde özel hayatı ve paylaşımlarıyla gündeme geliyor.

Emre Altuğ, 2008 yılında nikah masasına oturduğu Çağla Şıkel'den 2015 yılında boşanmıştı. Ünlü ismin bu evlilikten Kuzey ile Uzay adında iki çocuğu bulunmaktadır.

Ailesi ve özel hayatı sık sık gündem olan Emre Altuğ son paylaşımıyla gündeme geldi. Usta oyuncu Instagram hesabından yeğeni Eren Altuğ'la pozlarını paylaştı.

Sosyal medya kullanıcıları oyuncunun yeğenini ona benzetti. Sosyal medyada paylaşıma yorum yağdı.

Oyuncunun paylaşımına "Emre Altuğ'a çok benziyor", "Aşırı benziyorlar", "Amca-yeğen benzerliği" gibi yorumlar yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Emre Altuğ Oyuncu
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