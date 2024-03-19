Yalı Çapkını’nın Orhan'ı Emre Altuğ yeğeni Eren Altuğ'la pozunu paylaştı! "Aşırı benziyorlar"

Emre Altuğ özel hayatı ve paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarabilen bir isim...
Yalı Çapkını’nın Orhan'ı Emre Altuğ son dönemlerde özel hayatı ve paylaşımlarıyla gündeme geliyor.
Emre Altuğ, 2008 yılında nikah masasına oturduğu Çağla Şıkel'den 2015 yılında boşanmıştı. Ünlü ismin bu evlilikten Kuzey ile Uzay adında iki çocuğu bulunmaktadır.
Ailesi ve özel hayatı sık sık gündem olan Emre Altuğ son paylaşımıyla gündeme geldi. Usta oyuncu Instagram hesabından yeğeni Eren Altuğ'la pozlarını paylaştı.
Sosyal medya kullanıcıları oyuncunun yeğenini ona benzetti. Sosyal medyada paylaşıma yorum yağdı.
Oyuncunun paylaşımına "Emre Altuğ'a çok benziyor", "Aşırı benziyorlar", "Amca-yeğen benzerliği" gibi yorumlar yapıldı.