Yalı Çapkını'nın Pelo'su Buçe Buse Kahraman'ın eski halini görenler tanıyamadı! Bakın hangi dizide oynamış

Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrollerini paylaştığı Yalı Çapkını dizisinde hayat verdiği Pelin karakteriyle adından sıkça söz ettiren Buçe Buse Kahraman başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle dikkat çekiyor.



Sosyal medya hesabını da aktif kullanan güzel oyuncu her paylaşımıyla olay oluyor. Buçe Buse Kahraman şimdi de eski haliyle sosyal medyanın gündemine oturdu. Genç yıldızın yıllar önceki halini görenler tanımakta zorlandı.

Yalı Çapkını'nın Pelo'su bu diziden önce farklı yapımlarda da rol almış. Başarılı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un başrolde olduğu Çarpışma dizisinde de izleyicisnin karşısına çıkmış.

2019 yılında Yasak Elma dizisinde de rol aldığı ortaya çıkan Buçe Buse Kahraman, fenomen dizide Halit Argun'un kızı Lila'yı canlandırmış. Genç oyuncunun eski halini görenler; 'Estetik harikası çıktı', 'Değişimin böylesi', 'Doktorunu tebrik etmek lazım' gibi yorumlar yaptılar.

1 Nisan 1996 yılında İzmir'de doğan Buçe Buse Kahraman ortaokul ve lise yıllarında oyuncu olmaya karar vererek üniversitede eğitim almak için sınavlara girdi ve 9 Eylül Güzel Sanatlar Fakültesi oyunculuk bölümünü kazandı.