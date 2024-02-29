Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu küvet önünde poz verdi! 'Beklenen post geldi'

Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Beril Pozam ve Gülçin Santırcıoğlu gibi isimlerin oyuncu kadrosunda yer aldığı Yalı Çapkını dizisinde hayat verdiği Seyran karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Afra Saraçoğlu bu defa son pozlarıyla sosyal medyayı salladı.
SON POZLARI OLAY OLDU
Geçtiğimiz günlerde bir ödül törenine katılan ünlü isim siyah mini elbisesi ile birbirinden iddialı pozlar verdi.
Banyoda küvet önünde kamera karşısına geçen Afra Saraçoğlu cesur karelerini siyah kalp emojisi ile peş peşe paylaştı.
Saraçoğlu'nun pozlarına sosyal medyada; 'Bomba görünüyor', 'Güzelliği herkesi aşıyor', 'Bayıldım', 'Harika görünüyorsun', 'Beklenen post geldi' gibi yorumlar yapıldı.
Son olarak evine hırsız girdiği haberleriyle gündeme gelen Afra Saraçoğlu'nın sette olduğu sırada birçok ziynet eşyası çalındığı ortaya çıktı.
Saraçoğlu'nun evine hırsız girdiğini görünce sinir krizi geçirdiği öğrenildi.