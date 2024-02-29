Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu küvet önünde poz verdi! 'Beklenen post geldi'

Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Beril Pozam ve Gülçin Santırcıoğlu gibi isimlerin oyuncu kadrosunda yer aldığı Yalı Çapkını dizisinde hayat verdiği Seyran karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Afra Saraçoğlu bu defa son pozlarıyla sosyal medyayı salladı.