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  4. Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu küvet önünde poz verdi! 'Beklenen post geldi'

Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu küvet önünde poz verdi! 'Beklenen post geldi'

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
29.02.2024 12:09
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Star Tv'nin reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını'nda hayat verdiği Seyran karakteri ile büyük bir hayran kitlesine sahip olan Afra Saraçoğlu başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çekiyor. Her gönderisi binlerce beğeni ve yorum alan Saraçoğlu bu defa küvet önündeki pozlarıyla olay oldu.

Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Beril Pozam ve Gülçin Santırcıoğlu gibi isimlerin oyuncu kadrosunda yer aldığı Yalı Çapkını dizisinde hayat verdiği Seyran karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Afra Saraçoğlu bu defa son pozlarıyla sosyal medyayı salladı.

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SON POZLARI OLAY OLDU

Geçtiğimiz günlerde bir ödül törenine katılan ünlü isim siyah mini elbisesi ile birbirinden iddialı pozlar verdi.
Banyoda küvet önünde kamera karşısına geçen Afra Saraçoğlu cesur karelerini siyah kalp emojisi ile peş peşe paylaştı.
Saraçoğlu'nun pozlarına sosyal medyada; 'Bomba görünüyor', 'Güzelliği herkesi aşıyor', 'Bayıldım', 'Harika görünüyorsun', 'Beklenen post geldi' gibi yorumlar yapıldı.
Son olarak evine hırsız girdiği haberleriyle gündeme gelen Afra Saraçoğlu'nın sette olduğu sırada birçok ziynet eşyası çalındığı ortaya çıktı.
Saraçoğlu'nun evine hırsız girdiğini görünce sinir krizi geçirdiği öğrenildi.
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Anahtar Kelimeler:
Afra Saraçoğlu Oyuncu karakteri tekindor
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