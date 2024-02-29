Olivia Wilde transparan atletiyle bakana bir daha baktırdı! İçine hiçbir şey giymedi

Özel hayatı ve rol aldığı yapımlardaki başarısı ile adından sıkça söz ettiren Olivia Wilde bu defa davet tarzıyla gündem oldu.

Paris Moda Haftası'na katılan ünlü ismin cesur tarzı sosyal medyayı salladı. Siyah transpran bir atlet giyen Olivia Wilde kombinini midi boy eteği ile tamamladı.

İddialı tarzını deri eldiven, gold kolye, gözlük ve kemer ile kombinleyen Olivia Wilde geceye dair pozlarını takipçileri ile paylaştı.

Olivia Wilde cesur tarzıyla takipçilerinden tam not aldı. Ünlü isme sosyal medyada; 'Her zamanki gibi muhteşem', 'Harika görünüyorsun', 'Çok güzelsin' gibi yorumlar yapıldı.

Bazı sosyal medya kullanıcıları ise "İlk defa bu kadar cesur", "Yeni yaş cesaret getirmiş" yorumlarında bulundu.





