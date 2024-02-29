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  4. Olivia Wilde transparan atletiyle bakana bir daha baktırdı! İçine hiçbir şey giymedi

Olivia Wilde transparan atletiyle bakana bir daha baktırdı! İçine hiçbir şey giymedi

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
29.02.2024 09:25
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Başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle geniş bir hayran kitlesine sahip olan Olivia Wilde bu defa Paris Moda Haftası'ndaki tarzıyla dikkat çekti. Geceye transparan atleti ile damga vuran Olivia Wilde iddialı pozlarını sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaştı. Ünlü ismin cesur tarzı takipçilerinden tam not aldı.

Olivia Wilde transparan atletiyle bakana bir daha baktırdı! İçine hiçbir şey giymedi

Özel hayatı ve rol aldığı yapımlardaki başarısı ile adından sıkça söz ettiren Olivia Wilde bu defa davet tarzıyla gündem oldu.

Paris Moda Haftası'na katılan ünlü ismin cesur tarzı sosyal medyayı salladı. Siyah transpran bir atlet giyen Olivia Wilde kombinini midi boy eteği ile tamamladı.

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İddialı tarzını deri eldiven, gold kolye, gözlük ve kemer ile kombinleyen Olivia Wilde geceye dair pozlarını takipçileri ile paylaştı.

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Olivia Wilde cesur tarzıyla takipçilerinden tam not aldı. Ünlü isme sosyal medyada; 'Her zamanki gibi muhteşem', 'Harika görünüyorsun', 'Çok güzelsin' gibi yorumlar yapıldı.

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Bazı sosyal medya kullanıcıları ise "İlk defa bu kadar cesur", "Yeni yaş cesaret getirmiş" yorumlarında bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Olivia Wilde Oyuncu moda
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