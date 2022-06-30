Yalova merkezli otomobil kaçakçılığı operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

Yalova merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, yurt dışından otomobilleri ve araç parçalarını usulsüz yöntemlerle getirerek sattıkları iddia edilen 9 zanlı gözaltına alındı.

Yalova Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Türkiye'ye kaçak yollarla getirilen otomobil ile otomobil parçalarını internet sitesi üzerinden ve elden sattıkları öne sürülen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Ekiplerin yaptığı çalışmalarda, zanlıların Bulgaristan'dan temin ettikleri araçların tescilini anlaştıkları yaşlı kişiler üzerine yaptırdıkları, onlarla araçları gümrükten yurda soktuktan sonra bu kişileri araçsız olarak ülkelerine geri gönderdikleri tespit edildi.

Şüphelilerin, Türkiye'ye soktukları araçların şase numaralarını, aynı marka renk ve modelde trafikten çekme belgesi bulunan başka araçların şase numaraları ile değiştirdiği bilgisine de ulaşıldı.

Ayrıca, bu kişilerin bazı araçlara kazalı, hasarlı parçalar takarak yurt dışına çıkardığı, bunların yerine orijinal parçalar takıp yeniden Türkiye'ye getirdikleri belirlendi.

Yalova, İstanbul ve Bursa'da 50 polisin katılımıyla eş zamanlı düzenlenen operasyon kapsamında yapılan aramalarda, ülkeye kaçak olarak girişi yapıldıktan sonra trafikten çekilen aynı marka ve model bir aracın şase numaraları montajlanan otomobil, yurt dışına hasarlı parçalarla çıkarılarak bu parçaların yerine orijinal parça takılması suretiyle Türkiye'ye giriş yapmak için kullanılan 3 otomobil ele geçirildi.

Bunların yanı sıra yurda kaçak yollarla getirilen bir araç motoru ile kaput, kapı, çamurluk, araç göğsü, torpido, direksiyon, koltuk, gösterge paneli gibi 50 parça, 8 cep telefonu ve SIM kart, 2 hard disk bulundu.

Ele geçirilen suç unsurlarının piyasa değerinin yaklaşık 4 milyon lira olduğu öğrenildi.

Operasyonda gözaltına alınan A.Ü, M.Ü, A.U, A.E.Ç, H.Y, H.Ç, H.İ, E.A. ve R.Ü. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.