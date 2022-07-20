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Yalova'da akli dengesi yerinde olmayan şahıs yeniden ATM'lere zarar verdi

20.07.2022 04:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yalova'da akli dengesi yerinde olmayan şahıs yeniden ATM'lere zarar verdi

Yalova'nın Altınova ilçesinde bulunan 6 bankaya ait ATM'lere zarar veren şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Yalova-İzmit kara yolunda minibüs durağı yakınlarında yan yana sıralanmış ATM'lerin ekranları gece saatlerinde çekiçle kırıldı.

Olayla ilgili çalışma yürüten polis ekipleri, şüpheli N.Ş'yi yakaladı.

Akli dengesinin yerinde olmadığı ve cezai ehliyetinin bulunmadığı öğrenilen N.Ş, hakkında işlem başlatılarak rehabilitasyon merkezine teslim edildi.

N.Ş. 20 gün önce de aynı bölgedeki ATM'lerin ekranlarını çekiçle kırmıştı.

Yalova'da akli dengesi yerinde olmayan şahıs yeniden ATM'lere zarar verdi

Yalova'da akli dengesi yerinde olmayan şahıs yeniden ATM'lere zarar verdi

Yalova'da akli dengesi yerinde olmayan şahıs yeniden ATM'lere zarar verdi

Yalova'da akli dengesi yerinde olmayan şahıs yeniden ATM'lere zarar verdi

Yalova'da akli dengesi yerinde olmayan şahıs yeniden ATM'lere zarar verdi

Yalova'da akli dengesi yerinde olmayan şahıs yeniden ATM'lere zarar verdi

Yalova'da akli dengesi yerinde olmayan şahıs yeniden ATM'lere zarar verdi

Yalova'da akli dengesi yerinde olmayan şahıs yeniden ATM'lere zarar verdi

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