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Yalova'da TÜGVA'nın yaz okulu "icathane" deneyimiyle sona erdi

27.08.2022 14:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yalova'da TÜGVA'nın yaz okulu "icathane" deneyimiyle sona erdi

Yalova'da, Türkiye Gençlik Vakfının (TÜGVA) yaz okulu etkinliklerinin sonunda öğrenciler mobil "icathane"de bilimsel deneyimler yaşadı.

TÜGVA'nın Bilim, Sanat ve Gençlik Festivali kapsamında 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan stantların yanı sıra tırda oluşturulan icathane ziyarete açıldı.

Öğrenciler, statik elektrik üretebildikleri cihaz, uçuş simülatörü, 3D yazıcılar ve VR gözlük gibi teknolojik imkanların bulunduğu bölümleri deneyimledi. En çok ilgi gören bölüm olan VEX IQ robot yarışlarında öğrenciler, uzaktan kumanda ile robotları yönlendirdi.

TÜGVA Yalova İl Temsilcisi Bilal Naser, AA muhabirine, vakfın 81 ilde çeşitli sosyokültürel, sportif ve eğitim faaliyetleri gerçekleştirdiğini söyledi.

Yaz okuluna yaklaşık 200 öğrencinin katıldığını belirten Naser, "Festival kapsamında hem robotik kodlama hem de bilim teknoloji konusunda gerekli desteği vermeye çalışıyoruz. Tırımız aynı zamanda bir bilim müzesidir. Genç kardeşlerimizin becerilerini geliştirmesi açısından robot yarışları düzenliyoruz. İlgiden memnunuz." dedi.

Yalova'da TÜGVA'nın yaz okulu "icathane" deneyimiyle sona erdi

Yalova'da TÜGVA'nın yaz okulu "icathane" deneyimiyle sona erdi

Yalova'da TÜGVA'nın yaz okulu "icathane" deneyimiyle sona erdi

Yalova'da TÜGVA'nın yaz okulu "icathane" deneyimiyle sona erdi

Yalova'da TÜGVA'nın yaz okulu "icathane" deneyimiyle sona erdi

Yalova'da TÜGVA'nın yaz okulu "icathane" deneyimiyle sona erdi

Yalova'da TÜGVA'nın yaz okulu "icathane" deneyimiyle sona erdi

Yalova'da TÜGVA'nın yaz okulu "icathane" deneyimiyle sona erdi

Yalova'da TÜGVA'nın yaz okulu "icathane" deneyimiyle sona erdi

Yalova'da TÜGVA'nın yaz okulu "icathane" deneyimiyle sona erdi

Yalova'da TÜGVA'nın yaz okulu "icathane" deneyimiyle sona erdi

Yalova'da TÜGVA'nın yaz okulu "icathane" deneyimiyle sona erdi

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