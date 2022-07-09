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Yamaç paraşütü eğitmenleri şehit oğlunun uçma hayalini gerçekleştirdi

09.07.2022 11:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yamaç paraşütü eğitmenleri şehit oğlunun uçma hayalini gerçekleştirdi

HAKKARİ (AA) - Farklı illerden Hakkari'nin Yüksekova ilçesine gelen 4 yamaç paraşütü eğitmeni, şehit güvenlik korucusu Mehmet Genç'in oğlunun uçma hayalini gerçekleştirdi.

PKK'lı teröristlerin 2016'da Hakkari-Van kara yolundaki saldırısında şehit olan güvenlik korucusunun 17 yaşındaki oğlu Yunus Genç, yamaç paraşütüyle uçma hayalini gerçekleştirmek için İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğüne talepte bulundu.

Bu talebe kayıtsız kalmayan İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Sami Keskin, farklı illerdeki yamaç paraşütü eğitmenleriyle görüşerek Genç'in isteğini iletti.

Bunun üzerine Türk Hava Kurumu Havacılık Eğitim Merkezi'nde görevli yamaç paraşütü eğitmeni Hasan Tur, Van Sportif Havacılık Kulübünden Cevat Sarı ve Kenan Çiftçi ile Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden Yunus Saraç'tan oluşan dört kişilik ekip, Genç'in isteğini gerçekleştirmek için 2 bin 400 rakımlı tepeye çıktı.

Burada deneme uçuşları yapan ekip, hazırlıklarını tamamladıktan sonra Yunus Genç'le birlikte Yüksekova semalarında bir süre uçarak hayalini gerçekleştirmesini sağladı.

Genç, gazetecilere, talebine kayıtsız kalmayarak yamaç paraşütüyle uçmasını sağlayan herkese teşekkür etti.

Şehir dışından eğitmenlerin ilçeye geldiğini belirten Genç, duygularını şöyle anlattı:

"Hayalimi gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyorum. Yüksekova'da ilk defa paraşütle uçmak ayrı bir keyif ve mutluluk. Onun için biraz heyecan, biraz tutku vardı. Kalkışta sanki bir şey olacakmış gibi zannettim ama güzel bir kalkış oldu. Havada süzülürken de biraz tedirgin oldum. Çok güzel bir duyguydu. Herkese tavsiye ederim."

İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Keskin ise Genç'in uçma isteğine kayıtsız kalmadıklarını ifade ederek, "Şehidimizin oğlunun hayalini gerçekleştirmek istedik. Yamaç paraşütü eğitmenleriyle iletişime geçtim. Onlar da sağ olsunlar, geldiler. Yüksekova'da ilk defa yamaç paraşütü gerçekleştiriliyor. Onun mutluluğunu yaşıyoruz." diye konuştu.

Yamaç paraşütü eğitmeni Tur da anlamlı bir organizasyon için ilçeye geldiklerini ifade ederek, şunları söyledi:

"Amacımız bir şehit çocuğunu uçurmak. Deneme uçuşları yaptık, inanılmazdı. Yüksekova, yamaç paraşütü açısından son derece uygun bir yapıya sahip. Burada destek ve teşvikle çok güzel pilotlar, eğitmenler yetişebilir. Şehit çocuğuyla uçmak bizim için bir ayrıcalık."

Yamaç paraşütü eğitmenleri şehit oğlunun uçma hayalini gerçekleştirdi

Yamaç paraşütü eğitmenleri şehit oğlunun uçma hayalini gerçekleştirdi

Yamaç paraşütü eğitmenleri şehit oğlunun uçma hayalini gerçekleştirdi

Yamaç paraşütü eğitmenleri şehit oğlunun uçma hayalini gerçekleştirdi

Yamaç paraşütü eğitmenleri şehit oğlunun uçma hayalini gerçekleştirdi

Yamaç paraşütü eğitmenleri şehit oğlunun uçma hayalini gerçekleştirdi

Yamaç paraşütü eğitmenleri şehit oğlunun uçma hayalini gerçekleştirdi

Yamaç paraşütü eğitmenleri şehit oğlunun uçma hayalini gerçekleştirdi

Yamaç paraşütü eğitmenleri şehit oğlunun uçma hayalini gerçekleştirdi

Yamaç paraşütü eğitmenleri şehit oğlunun uçma hayalini gerçekleştirdi

Yamaç paraşütü eğitmenleri şehit oğlunun uçma hayalini gerçekleştirdi

Yamaç paraşütü eğitmenleri şehit oğlunun uçma hayalini gerçekleştirdi

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