Ambulansta oksijen takviyesi verilen Öz, daha detaylı muayene ve tedavi için Düzce Üniversitesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

Koçyazı Mahallesi'nde 4 katlı bir apartmanın giriş katında yer alan iş yerlerinden birinin bacasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangında mahsur kalan hasta itfaiye ekiplerince kurtarıldı

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