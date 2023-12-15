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Yapay zeka teknolojisi, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Avrupa'daki rakiplerini seçti! İtalyan devinin denk gelmesi taraftarları endişelendirdi...

15.12.2023 16:32 | Son Güncelleme:
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Yoluna Avrupa'da devam eden Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakiplerinin kimin olacağı büyük merak konusu olmuştu. Google'ın yeni yapay zekası kura çekimi için yeni bir tahminde bulundu. Dünyayı kasıp kavuran yapay zeka teknolojisinin bu tahmini sosyal medyada gündem oldu.

Google'ın yeni yapay zekası kendini geliştirmeye devam ediyor. Avrupa'daki iki temsilcimizin muhtemel rakipleri arasından seçim yapan yapay zeka, hem Galatasaray'ın hem de Fenerbahçe'nin rakiplerini belirledi.


Canlı Skor

GALATASARAY'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ

GALATASARAY'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ

Freiburg, Marsilya, Sparta Prag, Sporting, Toulouse, Rennes, AS Roma, Qarabag.

FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ

FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ

Ajax, Real Betis, Frankfurt, Olympiakos, Sturm Graz, U.S. Gilloise, Maccabi Haifa, Servette,Molde, S.Bratislava, Gent, Dinamo Zagreb, Bodo Glimti Ludogoretsi Ferencvarosi Legia Varşova.

GALATASARAY'A ROMA ÇIKTI: "ROMA İLE GALATASARAY EŞLEŞMESİ İLGİ ÇEKİCİ OLABİLİR"

GALATASARAY'A ROMA ÇIKTI: "ROMA İLE GALATASARAY EŞLEŞMESİ İLGİ ÇEKİCİ OLABİLİR"

Yapay zeka teknolojisi, Galatasaray'ın rakibini Roma olarak belirledi. Çekilebilecek en zor kurayı çeken yapay zeka, sarı-kırmızılı taraftarları üzdü.

"Tamamen tahmin üzerine konuşuyoruz, bu yüzden kesin olmayacak ama AS Roma ile Galatasaray'ın eşleşme olasılığı ilgi çekici olabilir. Hem tarihsel olarak büyük takımlar olmaları hem de potansiyel rekabet açısından dikkat çekici bir maç olabilir."

FENERBAHÇE'YE OLYMPIAKOS ÇIKTI

FENERBAHÇE'YE OLYMPIAKOS ÇIKTI

Yapar zeka teknolojisi, Fenerbahçe'yi Olympiakos ile eşleştirdi.

"Fenerbahçe'nin muhtemelen Olympiakos ile eşleşebileceği fikrini düşünüyorum. Bu eşleşme, iki tarihi kulübün karşı karşıya gelmesi ve heyecanlı bir rekabetin doğması açısından dikkat çekici olabilir. Bu iki takım arasındaki mücadele, hem taraftarlar için heyecan verici olabilir hem de futbol açısından ilginç bir çekişme sunabilir."

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