Yapay zeka teknolojisi, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Avrupa'daki rakiplerini seçti! İtalyan devinin denk gelmesi taraftarları endişelendirdi...

Google'ın yeni yapay zekası kendini geliştirmeye devam ediyor. Avrupa'daki iki temsilcimizin muhtemel rakipleri arasından seçim yapan yapay zeka, hem Galatasaray'ın hem de Fenerbahçe'nin rakiplerini belirledi.
Freiburg, Marsilya, Sparta Prag, Sporting, Toulouse, Rennes, AS Roma, Qarabag.
Ajax, Real Betis, Frankfurt, Olympiakos, Sturm Graz, U.S. Gilloise, Maccabi Haifa, Servette,Molde, S.Bratislava, Gent, Dinamo Zagreb, Bodo Glimti Ludogoretsi Ferencvarosi Legia Varşova.
Yapay zeka teknolojisi, Galatasaray'ın rakibini Roma olarak belirledi. Çekilebilecek en zor kurayı çeken yapay zeka, sarı-kırmızılı taraftarları üzdü.
"Tamamen tahmin üzerine konuşuyoruz, bu yüzden kesin olmayacak ama AS Roma ile Galatasaray'ın eşleşme olasılığı ilgi çekici olabilir. Hem tarihsel olarak büyük takımlar olmaları hem de potansiyel rekabet açısından dikkat çekici bir maç olabilir."
Yapar zeka teknolojisi, Fenerbahçe'yi Olympiakos ile eşleştirdi.
"Fenerbahçe'nin muhtemelen Olympiakos ile eşleşebileceği fikrini düşünüyorum. Bu eşleşme, iki tarihi kulübün karşı karşıya gelmesi ve heyecanlı bir rekabetin doğması açısından dikkat çekici olabilir. Bu iki takım arasındaki mücadele, hem taraftarlar için heyecan verici olabilir hem de futbol açısından ilginç bir çekişme sunabilir."