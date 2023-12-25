Yargı'daki ateşli sahneler sosyal medyayı salladı! Ilgaz "Böyle uyumak istemiyorum" deyince...

Yargı dizisinin 77. bölümü de sosyal medyada konuşuldu. Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun başrollerinde yer aldığı dizinin son bölümünde; Kadir’in elinde kuklaya dönüşen Osman ve Çınar’ı zor günler beklemektedir. Önce Merdan, sonra da Ceylin’in dahil olmasıyla birlikte her şey olduğu gibi ortaya serilmek zorunda kalacaktır.

Gün sonunda verilmesi artık mecbur olan kararlar başta Aylin ve Parla olmak üzere herkesin dünyasını derinden sarsacaktır.



