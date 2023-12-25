Yargı'daki ateşli sahneler sosyal medyayı salladı! Ilgaz "Böyle uyumak istemiyorum" deyince...

Yargı dizisinin 77. bölümü de sosyal medyada konuşuldu. Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun başrollerinde yer aldığı dizinin son bölümünde; Kadir’in elinde kuklaya dönüşen Osman ve Çınar’ı zor günler beklemektedir. Önce Merdan, sonra da Ceylin’in dahil olmasıyla birlikte her şey olduğu gibi ortaya serilmek zorunda kalacaktır.
Gün sonunda verilmesi artık mecbur olan kararlar başta Aylin ve Parla olmak üzere herkesin dünyasını derinden sarsacaktır.
Yargı son bölüm konusu kadar Ceylin ve Ilgaz'ın arasında yaşananlar da seyircileri heyecanlandırdı. Ceylin ve Ilgaz uyumadan hemen önce tartışınca ortamı sakinleştirmek yine Ilgaz'a kaldı.
Ilgaz Ceylin'e "Böyle uyumak istemiyorum" deyince ortalık alev aldı. Yargı'daki ateşli sahneler hayranları yine mest etti.
Sosyal medyada gündem olan sahnelere "Alev ateş bir bölüm", "Böyle uyumlu bir çift daha yok", "Yangın yeri saatler", "İnternet özel sahneleri istiyoruz" yorumları yağdı.
Bu yıl 51’incisi düzenlenen Uluslararası Emmy Ödülleri’nde Ay Yapım imzalı “Yargı”, En İyi Telenovela dalında ödülün sahibi olmuştu.