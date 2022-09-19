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Yargıtay Başkanı Akarca, Azerbaycan Başsavcılığı heyetini kabul etti

19.09.2022 14:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yargıtay Başkanı Akarca, Azerbaycan Başsavcılığı heyetini kabul etti

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Türkiye'ye ziyarete gelen Azerbaycan Cumhuriyeti Başsavcıvekili Elmar Jamalov ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Yargıtaydaki kabulde Akarca, Türkiye ve Azerbaycan arasında ticari, kültürel ve siyasi alanda samimi ilişkilerin var olduğunu vurgulayarak, heyeti ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kabulde, Yargıtay Genel Sekreteri Fevzi Yıldırım ile Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Sekreteri Seyfi Han da yer aldı.

Yargıtay Başkanı Akarca, Azerbaycan Başsavcılığı heyetini kabul etti

Yargıtay Başkanı Akarca, Azerbaycan Başsavcılığı heyetini kabul etti

Yargıtay Başkanı Akarca, Azerbaycan Başsavcılığı heyetini kabul etti

Yargıtay Başkanı Akarca, Azerbaycan Başsavcılığı heyetini kabul etti

Yargıtay Başkanı Akarca, Azerbaycan Başsavcılığı heyetini kabul etti

Yargıtay Başkanı Akarca, Azerbaycan Başsavcılığı heyetini kabul etti

Yargıtay Başkanı Akarca, Azerbaycan Başsavcılığı heyetini kabul etti

Yargıtay Başkanı Akarca, Azerbaycan Başsavcılığı heyetini kabul etti

Yargıtay Başkanı Akarca, Azerbaycan Başsavcılığı heyetini kabul etti

Yargıtay Başkanı Akarca, Azerbaycan Başsavcılığı heyetini kabul etti

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