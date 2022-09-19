Kabulde, Yargıtay Genel Sekreteri Fevzi Yıldırım ile Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Sekreteri Seyfi Han da yer aldı.

Yargıtaydaki kabulde Akarca, Türkiye ve Azerbaycan arasında ticari, kültürel ve siyasi alanda samimi ilişkilerin var olduğunu vurgulayarak, heyeti ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Yargıtay Başkanı Akarca, Azerbaycan Başsavcılığı heyetini kabul etti

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz