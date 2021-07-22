Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece makyajsız fotoğrafını paylaştı!

Yasak Elma dizisinin sezon finali yapmasının ardından tatile çıkan Eda Ece, rol arkadaşlarıyla birlikte önce deniz tatili yapmış, ardından ise ABD'ye gitmişti.



Geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye dönen Ece deniz tatiline kaldığı yerden devam ediyor.

Instagram hesabını aktif olarak kullanan Ece, sosyal medya hesabında yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Sıfır makyaj objektif karşısına geçen Eda Ece, en doğal halini yakından çekip Instagram hesabında paylaştı.

Güzel oyuncunun paylaşımı, kısa süre içinde 200 bine yakın beğeni aldı.