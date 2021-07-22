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  4. Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece makyajsız fotoğrafını paylaştı!

Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece makyajsız fotoğrafını paylaştı!

22.07.2021 02:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fox Tv’nin fenomen yapımı Yasak Elma dizisinin Yıldız’ı Eda Ece, Amerika tatilinin ardından soluğu Ege sahillerinde aldı. Güzel oyuncu tatilde çekilen makyajsız bir fotoğrafını ise Instagram hesabından paylaştı.

Yasak Elma dizisinin sezon finali yapmasının ardından tatile çıkan Eda Ece, rol arkadaşlarıyla birlikte önce deniz tatili yapmış, ardından ise ABD'ye gitmişti.
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Geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye dönen Ece deniz tatiline kaldığı yerden devam ediyor.

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Instagram hesabını aktif olarak kullanan Ece, sosyal medya hesabında yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Sıfır makyaj objektif karşısına geçen Eda Ece, en doğal halini yakından çekip Instagram hesabında paylaştı.

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Güzel oyuncunun paylaşımı, kısa süre içinde 200 bine yakın beğeni aldı.

Ünlü isimlerin makyajsız halleri

Serap Paköz

Serap Paköz

Öykü Baştaş

Öykü Baştaş
Öykü Baştaş
Nil Karaibrahimgil
Sinem Kobal
Ebru Gündeş
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Anahtar Kelimeler:
Yasak Elma dizisi Eda Ece
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 7 yorum
vallahı benım hanım 46 yasında ve bundan cok daha guzel...
Amerika’ya gidilmezse olmazdı.
allah Aşkına artık sizde kadınsınız kadınları çok ucuz çok basit ihaneti açık zinaya açık her şeyi açık kadın olarak şu dizilerde anlatmayın eskiden kadınların bir kalitesi bir duruşu vardı ya dizilerde kadınları orta malı gibi göstermeyin yazık olmuş ya yazık yazık kadınların bedeni değişir etmekten vazgeçin

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