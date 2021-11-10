Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece'nin gerçek mesleğini duyan şaştı kaldı!

Başrollerini Şevval Sam ve Berk Oktay gibi isimlerle paylaştığı Yasak Elma dizisinde fırtınalar estiren başarılı oyuncu Eda Ece ile ilgili şaşırtan bir detay ortaya çıktı.

BABASI HUKUK OKUMASINI İSTEDİ

1990 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Eda Ece, Şişli Terakkiperver Lisesi'nde okudu.

Babasının Hukuk okuması için ısrar ettiği Eda Ece, Hukuk yerine Psikoloji okumayı tercih etti ve İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde Psikoloji bölümünü bitirdi.

Geçmişte ünlü bir hastanede staj yapan Ece'nin hayatı, menajer Tümay Okur ile tanışmasının ardından bambaşka bir yöne çevrildi.

Tümay Özokur, Eda Ece'yi, Gani Müjde'nin Pis Yedili dizisi seçmelerine soktu. Performansıyla dikkat çeken Ece, dizinin kadrosuna seçildi.