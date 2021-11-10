MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece'nin gerçek mesleğini duyan şaştı kaldı!

Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece'nin gerçek mesleğini duyan şaştı kaldı!

10.11.2021 16:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

FOX ekranlarının sevilen dizisi Yasak Elma'da hayat verdiği Yıldız Argun karakteriyle büyük beğeni toplayan güzel oyuncu Eda Ece'nin gerçek mesleği, sevenlerini şaşırttı.

Başrollerini Şevval Sam ve Berk Oktay gibi isimlerle paylaştığı Yasak Elma dizisinde fırtınalar estiren başarılı oyuncu Eda Ece ile ilgili şaşırtan bir detay ortaya çıktı.

BABASI HUKUK OKUMASINI İSTEDİ

1990 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Eda Ece, Şişli Terakkiperver Lisesi'nde okudu.
Babasının Hukuk okuması için ısrar ettiği Eda Ece, Hukuk yerine Psikoloji okumayı tercih etti ve İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde Psikoloji bölümünü bitirdi.
Geçmişte ünlü bir hastanede staj yapan Ece'nin hayatı, menajer Tümay Okur ile tanışmasının ardından bambaşka bir yöne çevrildi.
Tümay Özokur, Eda Ece'yi, Gani Müjde'nin Pis Yedili dizisi seçmelerine soktu. Performansıyla dikkat çeken Ece, dizinin kadrosuna seçildi.
Pis Yedili'den önce Hayat Bilgisi, Bez Bebek gibi projelerde figüran olarak yer alan Ece, ''Benim için yeri çok ayrıdır'' dediği Pis Yedili dizisiyle şöhreti tattı.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
FOX Yasak Elma dizisi Eda Ece
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Numan Kurtulmuş'tan asgari ücret açıklaması

Numan Kurtulmuş'tan asgari ücret açıklaması

Ünlü şarkıcı konsere başörtüsüyle çıktı!

Ünlü şarkıcı konsere başörtüsüyle çıktı!

2022 kıdem tazminatı ne kadar olacak?

2022 kıdem tazminatı ne kadar olacak?

Atatürk siroz nedeniyle mi öldü? İlber Ortaylı açıkladı

Atatürk siroz nedeniyle mi öldü? İlber Ortaylı açıkladı

Akaryakıtta yeni düzenleme!

Akaryakıtta yeni düzenleme!

İkinci el otomobillerin fiyatları düşebilir

İkinci el otomobillerin fiyatları düşebilir

İlginizi Çekebilir

Ender'in dantel elbisesine gönlü kayanlar için öneriler

Ender'in dantel elbisesine gönlü kayanlar için öneriler

Herkes onu konuşmuştu! Pozlarıyla gündemde

Herkes onu konuşmuştu! Pozlarıyla gündemde

Kokusuyla tüm duyuları uyaran en iyi erkek parfüm çeşitleri

Kokusuyla tüm duyuları uyaran en iyi erkek parfüm çeşitleri

Pınar Dilşeker estetiğin dozunu kaçırdı! Tanıyabilene aşk olsun

Pınar Dilşeker estetiğin dozunu kaçırdı! Tanıyabilene aşk olsun

Aşkı komşuda buldu! Sevgiliden cesur pozlar

Aşkı komşuda buldu! Sevgiliden cesur pozlar

Son haline beğeni yağdı! Sarı saçlarına veda etti

Son haline beğeni yağdı! Sarı saçlarına veda etti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.