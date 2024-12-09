MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Yasemin Allen bu sefer şeffaf değil! Sırt dekoltesiyle dikkat çekti

Yasemin Allen bu sefer şeffaf değil! Sırt dekoltesiyle dikkat çekti

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
09.12.2024 11:19
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oyuncu Yasemin Allen Elle gecesindeki iddialı seçimiyle gündeme gelmişti. Altın Kelebek'te de boy gösteren güzel isim bu sefer elbisesinin arkasıyla dikkat çekti. Allen yine adından söz ettirmeyi başardı.

Oyuncu Yasemin Kay Allen Elle gecesinde giydiği şeffaf kıyafetle çok konuşuldu. Güzel oyuncu daha önce Gülşen'in giydiği elbiseyi giyerek hem çok beğenildi hem de çok eleştirildi.

BU SEFER ARKASI OLAY OLDU

Davette verdiği pozları Instagram hesabından paylaşan oyuncuya bir takipçisi "Seni gerçekten seviyorum. Bu yüzden kendine bunu yapıyor ve diğer kadın ünlüler gibi giyiniyor olmanı görmek çok üzücü. Sanki kendinizi olabildiğince çıplak bir şekilde sergileyerek bedeninizi 'satmaya' çalışıyorsunuz. Bu, sana hiç yakışmıyor ve nefret edenlerine harika bir hediye verdin" deyince Allen yanıt vermişti.

Yasemin Allen "İnsan bedeni kutlanması gereken bir şeydir. En muhafazakâr kıyafetler bile gözlemleyen kişiye bağlı olarak erotik olabilir" ifadelerini kullanmıştı.

Altın Kebelek gecesinde de boy gösteren Yasemin Kay Allen bu sefer şeffaf değildi. Ön tarafı tamamen kapalı elbisesiyle gecede yine dikkat çeken oyuncu bu sefer sırt dekoltesi tercih etti.

Yasemin Allen'in tarzı sosyal medyada çok beğenildi. Fiziğiyle ve seçimiyle adından söz ettiren Allen'e beğeni yağdı.

Anahtar Kelimeler:
yasemin kay allen
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
SMO ibresini oraya yöneltmişti! Münbiç'ten haber geldi: Fırat Nehri'nin batısı temizlendi

SMO ibresini oraya yöneltmişti! Münbiç'ten haber geldi: Fırat Nehri'nin batısı temizlendi

Yeraltındaki tutsaklar, kameradan görülüyor ama bir türlü ulaşılamıyor

Yeraltındaki tutsaklar, kameradan görülüyor ama bir türlü ulaşılamıyor

İmamoğlu: Suriye'de devreye girebiliriz

İmamoğlu: Suriye'de devreye girebiliriz

Eşinin 1 bileziğini bozdurup kurdu! Şimdi yanında 750 kişi çalışıyor

Eşinin 1 bileziğini bozdurup kurdu! Şimdi yanında 750 kişi çalışıyor

15 BİN TL MASADA | Emekli maaşı için 20 gün kala yüzde 20 iddiası!

15 BİN TL MASADA | Emekli maaşı için 20 gün kala yüzde 20 iddiası!

"Siyasi istikrar lazım" diyerek piyasalar için beklentisini açıkladı

"Siyasi istikrar lazım" diyerek piyasalar için beklentisini açıkladı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Isı yalıtımlı montlar, ayakkabılar yarı fiyatına düştü!

Isı yalıtımlı montlar, ayakkabılar yarı fiyatına düştü!

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Camper'dan Adidas'a en havalı spor ayakkabılarda %50'ye varan indirim

Camper'dan Adidas'a en havalı spor ayakkabılarda %50'ye varan indirim

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.