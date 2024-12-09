Yasemin Allen bu sefer şeffaf değil! Sırt dekoltesiyle dikkat çekti

Davette verdiği pozları Instagram hesabından paylaşan oyuncuya bir takipçisi "Seni gerçekten seviyorum. Bu yüzden kendine bunu yapıyor ve diğer kadın ünlüler gibi giyiniyor olmanı görmek çok üzücü. Sanki kendinizi olabildiğince çıplak bir şekilde sergileyerek bedeninizi 'satmaya' çalışıyorsunuz. Bu, sana hiç yakışmıyor ve nefret edenlerine harika bir hediye verdin" deyince Allen yanıt vermişti.