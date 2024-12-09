Yasemin Allen bu sefer şeffaf değil! Sırt dekoltesiyle dikkat çekti

Oyuncu Yasemin Kay Allen Elle gecesinde giydiği şeffaf kıyafetle çok konuşuldu. Güzel oyuncu daha önce Gülşen'in giydiği elbiseyi giyerek hem çok beğenildi hem de çok eleştirildi.
Davette verdiği pozları Instagram hesabından paylaşan oyuncuya bir takipçisi "Seni gerçekten seviyorum. Bu yüzden kendine bunu yapıyor ve diğer kadın ünlüler gibi giyiniyor olmanı görmek çok üzücü. Sanki kendinizi olabildiğince çıplak bir şekilde sergileyerek bedeninizi 'satmaya' çalışıyorsunuz. Bu, sana hiç yakışmıyor ve nefret edenlerine harika bir hediye verdin" deyince Allen yanıt vermişti.
Yasemin Allen "İnsan bedeni kutlanması gereken bir şeydir. En muhafazakâr kıyafetler bile gözlemleyen kişiye bağlı olarak erotik olabilir" ifadelerini kullanmıştı.
Altın Kebelek gecesinde de boy gösteren Yasemin Kay Allen bu sefer şeffaf değildi. Ön tarafı tamamen kapalı elbisesiyle gecede yine dikkat çeken oyuncu bu sefer sırt dekoltesi tercih etti.
Yasemin Allen'in tarzı sosyal medyada çok beğenildi. Fiziğiyle ve seçimiyle adından söz ettiren Allen'e beğeni yağdı.
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