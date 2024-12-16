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  4. Yatağa uzanıp üstsüz poz verdi! Şeyma Subaşı'nın o paylaşımı gündem oldu! 'Yıkılıyor...'

Yatağa uzanıp üstsüz poz verdi! Şeyma Subaşı'nın o paylaşımı gündem oldu! 'Yıkılıyor...'

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
16.12.2024 20:23
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Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen Şeyma Subaşı, yatak pozları gündem oldu. Üstsüz yatağa uzanan Subaşı'nın paylaşımına beğeni yağdı.

Yaptığı paylaşımlar ve özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Şeyma Subaşı, Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile Marakeş'te evlendikten çok kısa bir süre sonra boşanmıştı. Boşandıktan sonra adı zaman zaman bazı isimlerle anılan Subaşı şu sıralar, 33 yaşındaki Brezilyalı model Marlon Teixeira ile anılmıştı.

seyma-subasinin-paylastigi-gizem

POZLARI OLAY OLDU!

Sosyal medya hesabını aktif kullanan ve beğeni yağan pozlarını paylaşan Subaşı, şimdi ise yatakta verdiği pozla gündeme geldi. Bir çekim için kamera karşısına geçen ünlü isim yatağa üst bir şekilde uzandı.

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Şeyma Subaşı
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