Yatağa uzanıp üstsüz poz verdi! Şeyma Subaşı'nın o paylaşımı gündem oldu! 'Yıkılıyor...'

Yaptığı paylaşımlar ve özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Şeyma Subaşı, Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile Marakeş'te evlendikten çok kısa bir süre sonra boşanmıştı. Boşandıktan sonra adı zaman zaman bazı isimlerle anılan Subaşı şu sıralar, 33 yaşındaki Brezilyalı model Marlon Teixeira ile anılmıştı.

POZLARI OLAY OLDU!

Sosyal medya hesabını aktif kullanan ve beğeni yağan pozlarını paylaşan Subaşı, şimdi ise yatakta verdiği pozla gündeme geldi. Bir çekim için kamera karşısına geçen ünlü isim yatağa üst bir şekilde uzandı.