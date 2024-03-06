Yatırımlarını gayrimenkule yapıyorlar! Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in lüks villasını görenler hayran kaldı

Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, Çalıkuşu romanının dizi uyarlamasında beraber rol almış ve burada başlayan arkadaşlıkları aşka dönüşmüştü.





LÜKS VİLLALARI GÜNDEM OLDU

Evlenen ve iki oğulları olan Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, Çalıkuşu dizisi sonrası Aşk Sana Benzer filminde de başrolleri paylaşmışlardı.

Mutlu evlilikleri ile sanat dünyasının örnek çiftlerinden olan Fahriye Evcen ile Burak Özçivit son dönemde yaptıkları reklam anlaşmaları ile gündemden düşmüyor.

80 MİLYON TL'LİK ANLAŞMA Son olarak bir mobilya markası ile anlaşma sağlayan ünlü çift 2 yıllık anlaşma için tam tamına 80 milyon TL kazanmıştı.

Kazandıklarını gayrimenkule yatırım Özçivit çifti beş ay içerisinde ikinci villalarını almışlar ve bunun için de 4 milyon 250 bin dolar ödemişlerdi.