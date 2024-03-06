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Yatırımlarını gayrimenkule yapıyorlar! Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in lüks villasını görenler hayran kaldı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
06.03.2024 09:35
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2017 yılında nikah masasına oturan Burak Özçivit ve Fahriye Evcen sanat dünyasının örnek çiftleri arasında yer alıyor. Son dönemde reklam anlaşmaları ile gündemden düşmeyen ünlü çift bu defa lüks villaları ile gündem oldu. Fahriye Evcen ev hallerini paylaştı lüks evini görenler hayran kaldı.

Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, Çalıkuşu romanının dizi uyarlamasında beraber rol almış ve burada başlayan arkadaşlıkları aşka dönüşmüştü.

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LÜKS VİLLALARI GÜNDEM OLDU

Evlenen ve iki oğulları olan Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, Çalıkuşu dizisi sonrası Aşk Sana Benzer filminde de başrolleri paylaşmışlardı.
Mutlu evlilikleri ile sanat dünyasının örnek çiftlerinden olan Fahriye Evcen ile Burak Özçivit son dönemde yaptıkları reklam anlaşmaları ile gündemden düşmüyor.

80 MİLYON TL'LİK ANLAŞMA

80 MİLYON TL'LİK ANLAŞMA

Son olarak bir mobilya markası ile anlaşma sağlayan ünlü çift 2 yıllık anlaşma için tam tamına 80 milyon TL kazanmıştı.

Kazandıklarını gayrimenkule yatırım Özçivit çifti beş ay içerisinde ikinci villalarını almışlar ve bunun için de 4 milyon 250 bin dolar ödemişlerdi.
Şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem olan Fahriye Evcen evinin salonundan paylaşım yaptı. Evcen'in paylaşımlarında lüks evi dikkat çekti.
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Anahtar Kelimeler:
Burak Özçivit Fahriye Evcen evcen özçivit
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