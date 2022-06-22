YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Yalova
  4. YAÜ Polimer Malzeme Mühendisliği Bölümü mezunları birçok alanda istihdam ediliyor

YAÜ Polimer Malzeme Mühendisliği Bölümü mezunları birçok alanda istihdam ediliyor

22.06.2022 13:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YAÜ Polimer Malzeme Mühendisliği Bölümü mezunları birçok alanda istihdam ediliyor

Yalova Üniversitesi (YAÜ) Mühendislik Fakültesi Polimer Mühendisliği Bölümü mezunları, plastik üreten fabrikalar, kauçuk sektörü, hava, uzay, deniz araçları ve otomotiv gibi sektörlerde iş başı yapabiliyor.

Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hamit Erdemi, gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkenin ihtiyaçları doğrultusunda bölümün 2009'da Türkiye'de ilk kez YAÜ'de kurulduğunu söyledi.

Öğrencilerin firmalarda henüz staj aşamasındayken iş bulabildiklerini anlatan Erdemi, şunları kaydetti:

"Öğrencilerimizin iş bulma oranı şu anda yüzde 98 civarında. Şu anda iş ilanlarına baktığımızda polimer malzeme mühendisine yoğun bir talep var. Öyle geniş bir sektör ki işsiz kalmak hemen hemen imkansız gibi bir şey. Birçok öğrencimiz staj yaparken staj yaptığı firmadan teklif alıp çalışmaya başlıyor. Çünkü sektörde çok büyük bir açık var ve öğrencilerimiz aldığı kaliteli eğitimden dolayı tercih ediliyorlar. Ayrıca bizim mezunlarımızın kendi kurdukları geri dönüşüm firmaları da var."

Biyomedikal alanında çalışmalarını sürdüren 4'üncü sınıf öğrencisi Özlem Turan ise sinir dokularındaki yaralanmalar ya da doku bozuklukları için nano fiber yapısında tüpler yaptıklarını söyledi.

Bozulmuş sinir tüplerini onarmaya çalıştıklarını aktaran Turan, "Şu an çalışmalarımızın ortasındayız. Eğer başarırsak yurt dışı kaynaklara bağlı kalmayacağız ve bunları artık kendimiz üretebileceğiz. Bu, ülke ekonomisine de önemli katkı sağlayacaktır." dedi.

Mezun olduğu bölümde araştırma görevlisi olarak devam eden Zuhal Yurtbaşı da kendisi gibi başka üniversitelerde görev alan arkadaşlarının bulunduğunu belirtti.

Yurtbaşı, "Kulak çöpünden araba lastiğine kadar birçok alanda ihtiyacımızın olduğumuzu fark etmiştim. O sebeple bu bölümü tercih ettim. Hiç de pişman olmadım." ifadelerini kullandı.

Merve Demir ise üniversitede yüksek lisansına devam ettiğini, ayrıca aynı bölümden mezun olan arkadaşının kurduğu geri dönüşüm fabrikasında çalışmaya başladığını dile getirdi.

Demir, "Orada atık halılardan plastik ham madde çekerek sürdürülebilir içeriği bilinen ve otomotiv sektöründe kullanılabilecek kadar kaliteli plastik ham madde üretiyoruz." diye konuştu.

YAÜ Polimer Malzeme Mühendisliği Bölümü mezunları birçok alanda istihdam ediliyor

YAÜ Polimer Malzeme Mühendisliği Bölümü mezunları birçok alanda istihdam ediliyor

YAÜ Polimer Malzeme Mühendisliği Bölümü mezunları birçok alanda istihdam ediliyor

YAÜ Polimer Malzeme Mühendisliği Bölümü mezunları birçok alanda istihdam ediliyor

YAÜ Polimer Malzeme Mühendisliği Bölümü mezunları birçok alanda istihdam ediliyor

YAÜ Polimer Malzeme Mühendisliği Bölümü mezunları birçok alanda istihdam ediliyor

YAÜ Polimer Malzeme Mühendisliği Bölümü mezunları birçok alanda istihdam ediliyor

YAÜ Polimer Malzeme Mühendisliği Bölümü mezunları birçok alanda istihdam ediliyor

YAÜ Polimer Malzeme Mühendisliği Bölümü mezunları birçok alanda istihdam ediliyor

YAÜ Polimer Malzeme Mühendisliği Bölümü mezunları birçok alanda istihdam ediliyor

YAÜ Polimer Malzeme Mühendisliği Bölümü mezunları birçok alanda istihdam ediliyor

YAÜ Polimer Malzeme Mühendisliği Bölümü mezunları birçok alanda istihdam ediliyor

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Yalova Namaz Vakitleri 22 Haziran Çarşamba

İmsak
03:26
Sabah
05:25
Öğle
13:10
İkindi
17:09
Akşam
20:45
Yatsı
22:35
Yalova ECZANELER
Yalova ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Elektrikler kesildi! Telefon ışığıyla devam edince...

Elektrikler kesildi! Telefon ışığıyla devam edince...

Bikinisi ve filesiyle meydan okudu! “Büyük olduğumu söyleyen...”

Bikinisi ve filesiyle meydan okudu! “Büyük olduğumu söyleyen...”

Yemeklerinizi yapmanızı kolaylaştırıp daha lezzetli hale getirecek en iyi döküm tencereler

Yemeklerinizi yapmanızı kolaylaştırıp daha lezzetli hale getirecek en iyi döküm tencereler

Miami Havalimanı'nda dehşet anları! Yolcu uçağı pistte alev aldı

Miami Havalimanı'nda dehşet anları! Yolcu uçağı pistte alev aldı

Putin’e en yakın isme şok! Görevi: Nükleer bavulunu taşımaktı

Putin’e en yakın isme şok! Görevi: Nükleer bavulunu taşımaktı

Yaz için daha iyi bir aksesuar düşünülemez, en iyi erkek güneş gözlüğü markaları

Yaz için daha iyi bir aksesuar düşünülemez, en iyi erkek güneş gözlüğü markaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.