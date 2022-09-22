Yavuz Sultan Selim vefatının 502. yılında Tekirdağ'da anıldı

TEKİRDAĞ (AA) - Dokuzuncu Osmanlı Padişahı Yavuz Sultan Selim, vefatının 502. yılı dolayısıyla Tekirdağ'da anıldı.

Tekirdağ Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezinde düzenlenen anma programında konuşan İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, Yavuz Sultan Selim'in Tekirdağ'da vefat ettiğini söyledi.

Selim'i anma programının 3 yıldır Valilik himayesinde yapıldığını aktaran Hacıoğlu, programa katkı verenlere teşekkür etti.

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Feridun Emecen ise Yavuz Sultan Selim döneminin ikindi güneşine benzetildiğini belirtti.

Yavuz Sultan Selim'in Osmanlı Devleti'ne tehdit olabilecek tüm hareketleri önlediğini, bütün İslam dünyasına hakim olduğunu belirten Emecen, şöyle devam etti:

"Kısa süren saltanatıyla yapmış olduğu faaliyetlerle Osmanlı Devleti kısa zaman içerisinde bir kırılma noktası yaşadı. Çok farklı bir yönelim içerisine girdi. Bu mirası daha sonra torunları tarafından devam ettirildi. Yavuz Sultan Selim'in çok kısa bir saltanatı var 8 yıl. Şeyhülislam Kemal Paşazade, Yavuz Sultan Selim'in dönemini ikindi güneşine benzetir. İkindi güneşi bilindiği üzere kısa sürer fakat gölgesi uzundur. O yüzden zamanı az ama tesiri çok uzun süren, çok büyük faaliyetler yapmış olan bir sultan olarak tanımlamakta."

Yavuz Sultan Selim'in 25 yıllık Trabzon şehzadeliği olduğunu anlatan Emecen, şunları kaydetti:

"Yavuz Sultan Selim, 8 yıllık saltanatı boyunca özelikle doğuya yönelik yapmış olduğu faaliyetleri sebebiyle bir takım aldığı tedbirler dolayısıyla hayli tartışmalı hale de gelmiştir. 8 yıl boyunca faaliyetlerinde doğuya yönelerek, o dönemde Osmanlı Devleti'ni gerçek anlamda büyük bir tehdit olan ve adeta alt tabanını çeken iri bir hareketi önlemek ile işe başladı. Ardından bütün İslam dünyasına hakim oldu. İslam dünyasının liderliğini üstlenecek bir durumu miras bıraktı. 25 yıllık bir Trabzon şehzadeliği var. Aslında ömrünün çoğunu Trabzon'da geçirdi. Orada faaliyetlerde bulunurken, doğudaki gelişmeleri çok yakından takip etti."

Daha sonra Kur'an-ı Kerim okundu ve İl Müftü Vekili Yusuf Bektaş dua ettirdi.

Programa Tekirdağ Vali Yardımcısı Asalet Karabulut, Muratlı Belediye Başkanı Nebi Tepe ve kurum müdürleri de katıldı.

Programın ardından protokol üyeleri Yavuz Sultan Selim Han Fotoğraf Sergisi'ni gezdi.