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  4. Yayın ihalesinde TFF için şok iddia! beIN Sports'tan yüksek teklif veren şirkete cevap verilmemiş...

Yayın ihalesinde TFF için şok iddia! beIN Sports'tan yüksek teklif veren şirkete cevap verilmemiş...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
14.02.2024 18:59 | Son Güncelleme:
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Süper Lig maçlarının yayınlanacağı kanal belli olmak üzere... Önümüzdeki üç sezonun yayıncısını seçebilmek için ihaleye giren TFF için sosyal medyada ilginç bir iddia ortaya atıldı. beIN Medya'nın yaptığı 3 milyar 900 milyon TL'lik tekliften daha yüksek bir teklif yapılmasına rağmen TFF'nin bu teklife cevap vermemesi büyük tepki çekti.

Süper Lig'de beIN Sports'un 3 sezonluk dönemi sonrası yeni ihale sonuçlanmak üzere... beIN SPORTS, Süper Lig yayın ihalesini yeniden almak için TFF'ye son teklifini iletti.

3 MİLYAR 900 MİLYON TL

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beIN Medya grubu, TFF'ye 3 milyar 900 milyon TL'lik teklifini ileterek kenara çekildi. TFF'nin bu rakamı biraz daha yukarı çekmek için pazarlıklara başladığı ifade edilirken çok ilginç bir iddia ortaya atıldı.

SARAN MEDYA BEIN MEDYA'YI GEÇTİ

Saran Medya, yayın ihalesinde yeniden devreye girdi ve beIN Sports’un teklifinin üzerine çıktı. 140 milyon euro'luk teklif sunan Saran Medya büyük bir sürprize imza atarak beIN Medya'nın önüne geçti. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, TFF bu teklife cevap vermedi.

KULÜPLER BİRLİĞİ TEPKİ GÖSTERDİ

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Kulüpler Birliği, şartnameye uygun şekilde euro ile en yüksek teklifi yapan ve teminat mektubu veren Saran Medya’nın teklifine geri dönüş olmamasından dolayı sert tepki gösterdi.

SÜPER LİG KULÜPLERİ SICAK BAKIYOR

Süper Lig’deki kulüplerin tamamı beIN Sports’un teklifine sıcak bakmıyor.

• Teklifin ‘TL’ üzerinden yapılması.
• Teminat mektubu verilmemesi.
• İki sene önce Saran Medya’ya ihale verilmediği için bu sezon kulüplerin ettiği zararın 45 milyon euro olması.

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