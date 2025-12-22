Yazarlar Galatasaray'ın galibiyetini değerlendirdi! Maçın ardından öve öve bitiremedi: Tartışmasız bu ülkenin en iyisi!

Süper Lig'in 17. hafta mücadelesinde Kasımpaşa'yı 3 farklı mağlup ederek zirveyi Fenerbahçe'den geri alan Galatasaray ligin ilk devresini 3-0 önde tamamlarken spor yazarları karşılaşmanın ardından dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.
LEVENT TÜZEMEN "Kupada Başakşehir'i yendikten sonra tam dinlenmeden, iki gün sonra lig maçına çıkan Galatasaray için öncelikli hedef kazanmaktı. Üç golle alınan üç puanla Galatasaray hem liderlik koltuğuna yeniden oturdu hem de ilk yarı sonunda 40 puan barajını geçen tek takım oldu." [Sabah]
Ahmet Çakar: "Galatasaray, gol de kaçırsa son vuruş ve son paslarda hatalar da yapsa rakiplerini eziyor, sürklase ediyor ve rahat kazanıyor. Galatasaray, tempo, sprint ve pas trafiği olarak ligin üzerinde bir takım. Dün gece de öyle oldu. Aslında maç 1-0 bile bitebilirdi ama yine aynı şeyleri söyledik. Barış Alper Yılmaz, bu ülkenin tartışmasız en iyi kanat oyuncusu. Bek de oynuyor santrfor da! Yunus Akgün çok daha farklı yerlere gelebilecek durumda. Mesela Barış Alper'in ilk goldeki deparı, 50 metrelik top sürüşü, Yunus'a çıkardığı pas ve onun vuruşu..."
ZEKİ UZUNDURUKAN: "Galatasaray öne geçtikten sonra oyunu tamamen rakip ceza sahasına yıktı. Barış Alper ve Yunus'un karşı karşıya pozisyonunu kaleci Gianniotis çok iyi çıkardı. Galatasaray ezici bir üstünlükle oynadığı ilk yarıyı 3-4 farkla önde bitirmeliydi. Sarı-kırmızılı takımın oyununda tempo, beceri, akıl, çok yönlülük, taktiksel zeka üst düzeydeydi. Bir türlü gelmeyen ikinci gol, hem tribünleri hem de sarı-kırmızılı oyuncuları strese soktu. Galatasaray oyunun son bölümünde gereksiz bir telaş içine girdi. Ama tam da bu dakikalarda sonradan oyuna giren Sara sahneyle çıktı. Gecenin yıldızı Yunus, ön alan baskısı ile kaptığı topu Sara'ya aktardı. Sara mükemmel bir golle maçı kopardı. Yunus bu takım için Osimhen kadar değerli bir oyuncu! Maçın skorunu belirleyen Icardi, attığı golle sözleşmeyi kaptı; 'Icardi 2 yıl daha Galatasarayda!' 60 golle Galatasaray tarihinin en fazla gol atan yabancı futbolcusu oldu Icardi! Galatasaray ligin ilk yarısını 3 puan farkla lider tamamladı." [Fotomaç]
NİHAT KAHVECİ: "Emre Belözoğlu, iki maçta gol atamadı. Bu maçta Kasımpaşa'yla ilgili not almadım ya! Buradan ne çıkıyor? Galatasaray, oyunu domine etti. Maçın hiçbir anında Galatasaray, puan kaybederim hissine kapılmadı. Yunus, Galatasaray'da fark yaratan oyuncu. Yunus olmadığında onun yerine oynayanlarda Yunus'un yetenekleri yok. Fark yaratıyor."
RIDVAN DİLMEN: "Icardi gibi bir oyuncu sahada bazen olmayabiliyor fakat şu '9–10. golü atayım da sözleşmeyi zorlayayım' düşüncesi olduğunu görüyorum. Süre olarak baktığımızda Onuachu 4 penaltı attı, Shomurodov 1 veya 2 tane penaltı attı, Talisca 3 tane falan penaltı attı. Icardi 0 penaltı, 9 gol ve bulduğu süre de az. Şimdi ara geldi, Icardi uçağa binmeden menajeri 'Sözleşme görüşmelerine başlayın' diyecektir; Galatasaray'a geçen hafta bu mesajı verdi."
