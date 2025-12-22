Yazarlar Galatasaray'ın galibiyetini değerlendirdi! Maçın ardından öve öve bitiremedi: Tartışmasız bu ülkenin en iyisi!

"BU ÜLKENİN EN İYİSİ"

Ahmet Çakar: "Galatasaray, gol de kaçırsa son vuruş ve son paslarda hatalar da yapsa rakiplerini eziyor, sürklase ediyor ve rahat kazanıyor. Galatasaray, tempo, sprint ve pas trafiği olarak ligin üzerinde bir takım. Dün gece de öyle oldu. Aslında maç 1-0 bile bitebilirdi ama yine aynı şeyleri söyledik. Barış Alper Yılmaz, bu ülkenin tartışmasız en iyi kanat oyuncusu. Bek de oynuyor santrfor da! Yunus Akgün çok daha farklı yerlere gelebilecek durumda. Mesela Barış Alper'in ilk goldeki deparı, 50 metrelik top sürüşü, Yunus'a çıkardığı pas ve onun vuruşu..."