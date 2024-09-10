Yeliz Yeşilmen Bodrum'daki lüks villasını gezdirdi! Özene bezene yaptırdığı altınları tek tek gösterdi! Elmaslar, pırlantalar, metrelik zincirler...

MYNET-Yaz sezonunun başından beri Bodrum'daki fiyatlar tartışmalara neden olmuştu. Fiyatları ile cep yakan Bodrum hakkında bir yorum da ünlü isim Yeliz Yeşilmen'den gelmişti.

Yeşilmen, 'Herkes Bodrum’a gitmek zorunda değil. Bodrum, Türkiye’nin en güzel tatil bölgesi. Bütçeniz yetmiyorsa halk plajında denize girip, kumpir de yiyebilirsiniz' açıklamasını yapmış ve bu sözleriyle tepki çekmişti.