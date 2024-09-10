Yeliz Yeşilmen Bodrum'daki lüks villasını gezdirdi! Özene bezene yaptırdığı altınları tek tek gösterdi! Elmaslar, pırlantalar, metrelik zincirler...

MYNET-Yaz sezonunun başından beri Bodrum'daki fiyatlar tartışmalara neden olmuştu. Fiyatları ile cep yakan Bodrum hakkında bir yorum da ünlü isim Yeliz Yeşilmen'den gelmişti.
Yeşilmen, 'Herkes Bodrum’a gitmek zorunda değil. Bodrum, Türkiye’nin en güzel tatil bölgesi. Bütçeniz yetmiyorsa halk plajında denize girip, kumpir de yiyebilirsiniz' açıklamasını yapmış ve bu sözleriyle tepki çekmişti.
EVİNDEN NELER ÇIKTI NELER...
Ünlü isim şimdi de ‘Evrim Akın ile Ev Gezmesi’ programına Bodrum'daki iki katlı lüks villasının kapılarını açtı.
Havuzlu villasını gezdiren Yeşilmen yatak odasına geldiğinde ise özene bezene yaptırdığı altınları tek tek gösterdi.
ALTINLARINI TEK TEK GÖSTERDİ
Yeşilmen 'bunlar gerçek altınlar' diyerek ziynetlerini çıkardı.
Adana usulü 2 metrelik zincirini de çıkaran Yeşilmen pırlantalarını da kasada muhafaza ettiğini söyledi.
Elmas yüzüklerini ve beştaşlarını da gösteren Yeşilmen hırsızlara karşı korktuğunu söyleyerek 'bunları çekim için koydum kaldırıyorum' dedi..