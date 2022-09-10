Yelken: SCHÜCO-BAYK Güz Trofesi

Dört etaptan oluşan ve her ayağı iki günü kapsayan organizasyonun birinci ayağına 14 teknede yaklaşık 100 sporcu katıldı.

- Dört etaptan oluşan organizasyonun birinci ayağına, 14 teknede yaklaşık 100 sporcu katıldı

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