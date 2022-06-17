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  4. Yemekteyiz'de Zuhal Topal'ı kimse sakinleştiremedi 'Benim sınırlarımı zorlama!'

Yemekteyiz'de Zuhal Topal'ı kimse sakinleştiremedi 'Benim sınırlarımı zorlama!'

17.06.2022 08:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında gergin anlar yaşandı. Programın bu hafta dikkat çeken yarışmacısı Esma Hanım, İsmet Bey'in yaptığı salatada soğan olduğu için yemek istemedi. Puanlama yapabilmesi için yemekten tatması gerektiğini söyleyen Zuhal Topal ise sinirlerine hakim olamadı. "Yemek zorundasın, bu masaya gelen her şeyden tatmak zorundasın" deyince programda gergin anlar yaşandı.

Hafta içi her gün TV 8 ekranlarında yayınlanan yemek yarışma programının son bölümünde seyirciyi şoke eden anlar yaşandı. Masada ünlü sunucu ve yarışmacı Esma Hanım sözlü atışmaya girdi. Sinirlerin gerildiği anlarda Esma'nın masadan kalkıp gitmesi her şeyin sonu oldu.

'YEMEKTEYİZ'DE GERGİN ANLAR! YARIŞMACI DİSKALİFİYE OLDU

Haftanın en dikkat çeken yarışmacısı olan Esma Hanımın tavırları sunucu Zuhal Topal'ı çileden çıkardı. Esma Hanımın haftanın ilk gününden bu yana sergilediği tavır Zuhal Topal'ı kızdırdı. Esma Hanım'ın son davranışı ise bardağı taşıran son damla oldu.
Hafta başından bu yana verdiği puanlar ve yaptığı yorumlarla gündemden düşmeyen yarışmacı Esma Ateş, yeni bölüme damga vurdu.
Esma Hanım, İsmet' Bey'in yaptığı salatada soğan olduğu için yemek istemedi. Bunun üstüne sinirlenen Zuhal Topal, ''Yemek zorundasın'' dedi. Esma Hanım da 'Bir kaşık aldım, tamam mıdır?'' diye sordu.
Zuhal Topal da karşılık vererek, ''Benim sınırlarımı zorlama'' diye tepki gösterdi. Esma Hanım ise ileri giderek masayı terk etti.
Programın sonunda açıklama yapan Zuhal Topal, ''Bizim başımıza ilk kez gelen bir şey bu. Kendisi şu dakikadan itİbaren programda olmayacak. Onun bugüne kadar sizlere vermiş olduğu puanlar silinecek.
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Anahtar Kelimeler:
Zuhal Topal
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