Yemekteyiz'de Zuhal Topal'ı kimse sakinleştiremedi 'Benim sınırlarımı zorlama!'

Hafta içi her gün TV 8 ekranlarında yayınlanan yemek yarışma programının son bölümünde seyirciyi şoke eden anlar yaşandı. Masada ünlü sunucu ve yarışmacı Esma Hanım sözlü atışmaya girdi. Sinirlerin gerildiği anlarda Esma'nın masadan kalkıp gitmesi her şeyin sonu oldu.

'YEMEKTEYİZ'DE GERGİN ANLAR! YARIŞMACI DİSKALİFİYE OLDU

Haftanın en dikkat çeken yarışmacısı olan Esma Hanımın tavırları sunucu Zuhal Topal'ı çileden çıkardı. Esma Hanımın haftanın ilk gününden bu yana sergilediği tavır Zuhal Topal'ı kızdırdı. Esma Hanım'ın son davranışı ise bardağı taşıran son damla oldu.

Hafta başından bu yana verdiği puanlar ve yaptığı yorumlarla gündemden düşmeyen yarışmacı Esma Ateş, yeni bölüme damga vurdu.

Esma Hanım, İsmet' Bey'in yaptığı salatada soğan olduğu için yemek istemedi. Bunun üstüne sinirlenen Zuhal Topal, ''Yemek zorundasın'' dedi. Esma Hanım da 'Bir kaşık aldım, tamam mıdır?'' diye sordu.

Zuhal Topal da karşılık vererek, ''Benim sınırlarımı zorlama'' diye tepki gösterdi. Esma Hanım ise ileri giderek masayı terk etti.