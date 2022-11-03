Yeni adresi Galatasaray'mı? Mesut Özil'in menajeri İngiltere'de resmen açıkladı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'de forma giymesinin ardından uzun uğraşlar sonucu Fenerbahçe formasıyla Türkiye'ye gelen ancak Sarı-Lacivertli formayla beklentilerin oldukça altında kalan Mesut Özil, kısa süren Fenerbahçe macerasının ardından Medipol Başakşehir'in yolunu tutmuştu.

MENAJERİNDEN AÇIKLAMA! Başakşehir formasıyla Süper Lig'de yalnızca 10 dakika süre alabilen Mesut Özil, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle uzun süredir formadan uzak kalırken 34 yaşındaki oyuncunun menajeri Erkut Söğüt İngiliz haber kaynağı Tribal Football'a yıldız ismin kariyer planlamasına dair açıklamalarda bulundu.

"SAKA İLE ÖZEL BİR İLİŞKİSİ VAR" Bir dönem ismi Galatasaray ile de anılan Özil için dikkat çeken değerlendirmelerde bulunan Söğüt, "Mesut Özil, Arsenal'den birçok oyuncuyla hala görüşmelerini sürdürüyor. Bukayo Saka ile ayrıca çok özel bir kardeşlik ilişkisi var." ifadelerini kullandı.



"AUBAMEYANG GİBİ DEĞİLDİR" "Mesut, asla başka bir İngiliz kulübü için oynamaz." diyen Erkut Söğüt, "Aubameyang gibi değildir." açıklamasını yaptı. Özil'in menajeri, "Mesut, başarılı bir ameliyat geçirdi. Tamamen iyileşince tekrar sahalara geri dönecek. Futbolu bırakmayı düşünmüyor. Bunu defalarca söyledi." açıklamasını yaptı.

"FENERBAHÇE DIŞINDA OYNAMAZ" Bir dönem ismi Fenerbahçe'nin ezeli rakibi Galatasaray ile de anılan Mesut Özil için Erkut Söğüt, "Mesut Özil, Fenerbahçe'den ayrılıp Başakşehir'e transfer olurken durumu anlattı. Türkiye'de Fenerbahçe dışında başka bir büyük takım için oynamaz. Yani Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor formasını giymez." sözleriyle konuşmasını noktaladı.