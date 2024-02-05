Yeni adresine kendisi bile inanamadı! Galatasaray eski oyuncusu Caner Erkin'i istiyor... İşte sözleşme şartları

Ara transfer döneminde şu ana kadar forvet mevkisine Carlos Vinicius'u, sağ beke ise Serge Aurier'i transfer eden Galatasaray'da yeni hedef sol bek... Angelino ile yollarını ayıran Sarı-Kırmızılı takımın, sol bek transferi için çok sürpriz bir ismi gündemine aldığı ortaya çıktı.
A Spor'un haberine göre; Galatasaray'ın, TFF 1. Lig takımlarından Eyüpspor'da forma giyen Caner Erkin'i transfer listesine eklediği öne sürüldü.
Yönetim, maliyet ve oyuncu kalitesi konularında sorunlar yaşadığı birçok görüşmenin ardından vazgeçmek zorunda kalmıştı. Bu nedenle sarı-kırmızılıların, transfer döneminin sonuna yaklaşırken eski futbolcusu Caner Erkin için bir hamle yapma kararı aldığı iddia edildi.
Sarı-Kırmızılılar'ın Erkin için 1.5 yıllık sözleşme planladığı öğrenildi. Caner Erkin'in Eyüpspor ile haziran ayına kadar devam eden sözleşmesi bulunuyor, ancak kulüpler anlaşırsa oyuncunun transfer için onay vereceği belirtiliyor.
Henüz resmi bir teklifin gönderilmediği ifade edilirken, sarı-kırmızılı yöneticilerin bu hamleyi değerlendirme aşamasında olduğu belirtiliyor. Sarı-kırmızılıların, Caner Erkin transferini transfer döneminin bitimine yakın, 1-2 gün kala gerçekleştireceği iddia ediliyor.