Yeni adresine kendisi bile inanamadı! Galatasaray eski oyuncusu Caner Erkin'i istiyor... İşte sözleşme şartları

Ara transfer döneminde şu ana kadar forvet mevkisine Carlos Vinicius'u, sağ beke ise Serge Aurier'i transfer eden Galatasaray'da yeni hedef sol bek... Angelino ile yollarını ayıran Sarı-Kırmızılı takımın, sol bek transferi için çok sürpriz bir ismi gündemine aldığı ortaya çıktı.

