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  4. Yeni adresine kendisi bile inanamadı! Galatasaray eski oyuncusu Caner Erkin'i istiyor... İşte sözleşme şartları

Yeni adresine kendisi bile inanamadı! Galatasaray eski oyuncusu Caner Erkin'i istiyor... İşte sözleşme şartları

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
05.02.2024 15:50 | Son Güncelleme:
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Kariyerini Eyüpspor'da sürdüren tecrübeli oyuncu Caner Erkin eski takımı Galatasaray'a dönmeye hazırlanıyor. Angelino'nun yerine sol bek arayışlarını sürdüren sarı-kırmızılıların Arda Turan ile ikinci baharını yaşayan tecrübeli oyuncuyu kadrosuna katmaya hazırlanıyor. İşte detaylar...

Caner Erkin

Caner Erkin

TR Türkiye
Yaş: 36 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Eyüpspor
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Ara transfer döneminde şu ana kadar forvet mevkisine Carlos Vinicius'u, sağ beke ise Serge Aurier'i transfer eden Galatasaray'da yeni hedef sol bek... Angelino ile yollarını ayıran Sarı-Kırmızılı takımın, sol bek transferi için çok sürpriz bir ismi gündemine aldığı ortaya çıktı.

Canlı Skor

HERKESİ ŞAŞIRTAN HAMLE

HERKESİ ŞAŞIRTAN HAMLE

A Spor'un haberine göre; Galatasaray'ın, TFF 1. Lig takımlarından Eyüpspor'da forma giyen Caner Erkin'i transfer listesine eklediği öne sürüldü.

Yönetim, maliyet ve oyuncu kalitesi konularında sorunlar yaşadığı birçok görüşmenin ardından vazgeçmek zorunda kalmıştı. Bu nedenle sarı-kırmızılıların, transfer döneminin sonuna yaklaşırken eski futbolcusu Caner Erkin için bir hamle yapma kararı aldığı iddia edildi.

1.5 YILLIK ANLAŞMA

1.5 YILLIK ANLAŞMA

Sarı-Kırmızılılar'ın Erkin için 1.5 yıllık sözleşme planladığı öğrenildi. Caner Erkin'in Eyüpspor ile haziran ayına kadar devam eden sözleşmesi bulunuyor, ancak kulüpler anlaşırsa oyuncunun transfer için onay vereceği belirtiliyor.

BİTİME 1-2 GÜN KALA...

BİTİME 1-2 GÜN KALA...

Henüz resmi bir teklifin gönderilmediği ifade edilirken, sarı-kırmızılı yöneticilerin bu hamleyi değerlendirme aşamasında olduğu belirtiliyor. Sarı-kırmızılıların, Caner Erkin transferini transfer döneminin bitimine yakın, 1-2 gün kala gerçekleştireceği iddia ediliyor.

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transfer Eyüpspor Caner Erkin son dakika galatasaray sol bek transfer dönemi
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