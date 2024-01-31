MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Yeni bir aşka yelken açtı! Ünlü şarkıcı Zara gönlünü bakın kime kaptırdı!

Yeni bir aşka yelken açtı! Ünlü şarkıcı Zara gönlünü bakın kime kaptırdı!

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
31.01.2024 11:20 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dillere pelesenk olan şarkılarıyla bilinen Halk müziği sanatçısı Zara'nın meslektaşı İlker Görgülü ile yeni bir aşka yelken açtığı iddia edilmişti. Sahneye el ele çıkan ikili aşk iddialarına son noktayı koydu.

Bir süredir verdiği kilolar sonrası geçirdiği değişimle gündeme gelen şarkıcı Zara bu kez aşk hayatıyla gündeme geldi.

Mynet’te ilginizi çeken kategorileri özelleştirin ve kendiniz için kişiselleştirin…

ZARA YENİ BİR AŞKA YELKEN AÇTI

Güçlü sesi, dillere pelesenk olan şarkıları ve sahne tarzıyla büyük bir hayran kitlesine sahip olan Halk müziği sanatçısı Zara, yeni bir aşka yelken açtı.

Şarkıcı Zara'nın kalbini meslektaşı İlker Görgülü'ye kaptırdığı iddia edilmişti. Birbirlerini sosyal medyadan takip etmeye başlayan ve sonrasında da sahneye el ele çıkan ikilinin aşk yaşadığı ortaya çıktı.

Zara, sevgilisi ile 'Hatıran Yeter' parçasında düet yaptı. El ele sahneye çıkan ikiliden İlker Görgülü, o anları sosyal medya hesabından övgü dolu sözlerle paylaştı.

Görgülü, "Bir gün asil bir kadını tarif etmem için biri soru almış olsaydım eğer. Kesinlikle onun adı Zara olurdu" ifadelerini kullandı.

İlker Görgülü, 25 Haziran 1980 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini başkentte tamamlayan Görgülü, ardından burslu olarak kazandığı Norveçz Oslo City Üniversitesi'nde eğitim hayatını tamamladı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Zara ele
En Çok Okunan Haberler
En düşük emekli maaşı için rakam ve tarih verdi, '2 TL' detayı dikkat çekti

En düşük emekli maaşı için rakam ve tarih verdi, '2 TL' detayı dikkat çekti

Survivor'da cinsellik ve sigara detayı... Anlattıkları yeniden gündem oldu!

Survivor'da cinsellik ve sigara detayı... Anlattıkları yeniden gündem oldu!

Trafik cezalarında yeni dönem! İndirimli ödemede süre uzatıldı

Trafik cezalarında yeni dönem! İndirimli ödemede süre uzatıldı

MTV ödeme tarihinde son gün! Bugün ödemeyene yüzde 3,5 gecikme faizi

MTV ödeme tarihinde son gün! Bugün ödemeyene yüzde 3,5 gecikme faizi

Kar kapıda kaldı: Silivri'ye kadar geliyor, İstanbul'a giremiyor

Kar kapıda kaldı: Silivri'ye kadar geliyor, İstanbul'a giremiyor

Fenomenin olay hareketi! Kimseye aldırmadı

Fenomenin olay hareketi! Kimseye aldırmadı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Su geçirmez monttan bota Columbia'nın en çok satanları ürünleri indirime girdi

Su geçirmez monttan bota Columbia'nın en çok satanları ürünleri indirime girdi

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

İndirimdeki Columbia Powder Lite Mont ile soğuklara meydan okuyun

İndirimdeki Columbia Powder Lite Mont ile soğuklara meydan okuyun

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.