Yeni bir aşka yelken açtı! Ünlü şarkıcı Zara gönlünü bakın kime kaptırdı!

Bir süredir verdiği kilolar sonrası geçirdiği değişimle gündeme gelen şarkıcı Zara bu kez aşk hayatıyla gündeme geldi.
Güçlü sesi, dillere pelesenk olan şarkıları ve sahne tarzıyla büyük bir hayran kitlesine sahip olan Halk müziği sanatçısı Zara, yeni bir aşka yelken açtı.
Şarkıcı Zara'nın kalbini meslektaşı İlker Görgülü'ye kaptırdığı iddia edilmişti. Birbirlerini sosyal medyadan takip etmeye başlayan ve sonrasında da sahneye el ele çıkan ikilinin aşk yaşadığı ortaya çıktı.
Zara, sevgilisi ile 'Hatıran Yeter' parçasında düet yaptı. El ele sahneye çıkan ikiliden İlker Görgülü, o anları sosyal medya hesabından övgü dolu sözlerle paylaştı.
Görgülü, "Bir gün asil bir kadını tarif etmem için biri soru almış olsaydım eğer. Kesinlikle onun adı Zara olurdu" ifadelerini kullandı.
İlker Görgülü, 25 Haziran 1980 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini başkentte tamamlayan Görgülü, ardından burslu olarak kazandığı Norveçz Oslo City Üniversitesi'nde eğitim hayatını tamamladı.