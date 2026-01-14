MAGAZİN

Oktay Kaynarca'nın ifadesi ortaya çıktı! 'Fuhuş partileri' iddiasını duyunca... ''100 bin doları aldım'' diyerek anlattı

Öznur Yaslı İkier

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Oktay Kaynarca dün gözaltına alınmış ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Kaynarca'nın savcılık ifadesi ortaya çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturma kapsamında, aralarında; Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu’nun da bulunduğu 6 isim, dün sabah saatlerinde jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı.

Kaynarca ve Müftüoğlu’nun adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasının ardından, gözaltına alınan diğer 4 şüpheliden; Ali Sert ve Rabia Karataş tutuklandı.

Oktay Kaynarca nın ifadesi ortaya çıktı! Fuhuş partileri iddiasını duyunca... 100 bin doları aldım diyerek anlattı 1

Neda Şahin ve Selen Çetinkaya da adli kontrol ile serbest bırakıldı.

Kanal6Haber'den Gizemnur Gül'ün haberine göre; Oktay Kaynarca'nın savcılık ifadesi ortaya çıktı. Kaynarca ifadesinde şunları söylemiş;

Oktay Kaynarca nın ifadesi ortaya çıktı! Fuhuş partileri iddiasını duyunca... 100 bin doları aldım diyerek anlattı 2

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

''Üzerime atılı suçlamayı anladım. İfademin başında belirtmek isterim ki ben her zaman uyuşturucu gibi yasaklanmış maddeler karşısındayım. Ben sormuş olduğunuz Günümüzü Konakları’ndaki eve gittim. Orada Murat Gülibrahimoğlu bulunmaktaydı. Göstermiş olduğunuz fotoğraflardaki eğlence grubu olduğuna tanık oldum. "Murat Gülibrahimoğlu ile Oktay Kaynarca yeni havalimanı taraflarında" Rabia Karaca’nın ifade ettiği "Murat ile Oktay’ın inşaat projesi ile ilgili reklam yüzü teklifini kabul etti." şeklindeki beyanını kabul ediyorum.

'100 BİN DOLAR ALDIM'

(Murat Gülibrahimoğlu ile yakın arkadaşım.)Fatih Keleş isimli kişiyi de Murat Gülibrahimoğlu’nun yanında gördüğüm için tanırım.Rabia Karaca’nın ifade ettiği "Murat Gülibrahimoğlu ile Oktay Kaynarca’nın yakın arkadaş olduğu, uyuşturucu ve fuhuş partilerinde birbirlerine kadın hediye ettikleri." şeklindeki beyanı kabul etmiyorum. Murat yakın arkadaşımdır ancak fuhuş gibi suçta aracılık yapmam söz konusu dahi olamaz. Rabia Karaca’yı isim olarak tanımıyorum. Murat Gülibrahimoğlu’ndan tanıtım filmi için 100.000 dolar aldım, sonrasında bu proje hayata geçmediği için parasını iade ettim.''

