Yeni görüntüler gündeme bomba gibi düştü! Weghorst'un bakışı olay oldu... "Messi haklı çıktı"

2022 Dünya Kupası çeyrek finalinde Hollanda ile Arjantin arasında oynanan karşılaşma büyük gerilime sahne olurken mücadelede kazanan taraf penaltı vuruşlarının ardından Arjantin olmuştu. Mücadelenin ardından Lionel Messi ile Wout Weghorst arasında tartışma yaşanırken, Arjantin karşısında 2-0 geriye düşen Hollanda'da oyuna sonradan dahil olan Wout Weghorst, iki gol birden kaydederek mücadeleyi uzatmalara taşımıştı.
Gergin geçen karşılaşmanın ardından saha içindeki gerginlik saha dışına taşarken, karşılaşma sonrası röportaj veren Lionel Messi, kendisini bekleyen Wout Weghorst'a, "Ne bakıyorsun aptal! Neye bakıyorsun... Önüne dön aptal! Önüne dön..." şeklinde çıkışmış, Arjantinli yıldızın bu sözleri bazı çevrelerce büyük tepki çekmişti.
Hollandalı golcü Wout Weghorst ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Messi konusunda hayal kırıklığına uğradım. Onunla el sıkışmak istedim ama o elini uzatmadı. İspanyolca pek anlamam ama eminim bana çok hoş olmayan sözler söyledi." diye konuşmuştu.
Yaşanan bu olayların ardından, olayla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada paylaşım rekorları kıraraken, Weghorst'un maç sonu röportaj sırasında Messi'ye bakışı çok konuşuldu.
Görüntüler futbolseverler tarafından çokça tartışılırken sosyal medyada tartışma konusu oldu. Görüntüler sonrası Weghorst'un yaptığı 'elini sıkmak istedim' sözleri eleştirilirken, bazı sporseverler 'Messi yine haklı çıktı' yorumunda bulundu.