Yeni görüntüler gündeme bomba gibi düştü! Weghorst'un bakışı olay oldu... "Messi haklı çıktı"

"ELİNİ SIKMAK İSTEDİM"

Hollandalı golcü Wout Weghorst ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Messi konusunda hayal kırıklığına uğradım. Onunla el sıkışmak istedim ama o elini uzatmadı. İspanyolca pek anlamam ama eminim bana çok hoş olmayan sözler söyledi." diye konuşmuştu.