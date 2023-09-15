Yeni hocayı bile açıkladı! "A Milli Takım'da Stefan Kuntz dönemi bitti"

ABDULLAH AVCI İLE RİVA'DA GÖRÜŞÜLDÜ VE ANLAŞILDI

Peki Alman teknik adamın ardından kim göreve gelecek? İşte bu konu da ayrı bir tartışma konusu. Mart ayında Abdullah Avcı ile anlaşma sağlanmış ama son dakikada bu operasyon durdurulmuştu. Şimdi yine Avcı ismi gündemde. Zaten yerli bir teknik adam olursa Avcı bu koltuğa oturacak. Dün de yazmıştım. Sergen Yalçın'ın adı geçse de listede olmadığı ifade etmiştim. Ve Fatih Terim'in önemli bir seçenek olduğunu söylemiştim.