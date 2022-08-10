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Yeni Malatyaspor, Bodrumspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

10.08.2022 12:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni Malatyaspor, Bodrumspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Spor Toto 1. Lig takımlarından Yeni Malatyaspor, 14 Ağustos Pazar günü deplasmanda Bodrumspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, sarı-siyahlı takım, Nurettin Soykan Tesisleri'nde teknik direktör Cihat Arslan yönetiminde bir antrenman gerçekleştirdi.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idmanda futbolcular kuvvet çalıştı.

Sarı-siyahlılar, akşam yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Yeni Malatyaspor, Bodrumspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Yeni Malatyaspor, Bodrumspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Yeni Malatyaspor, Bodrumspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Yeni Malatyaspor, Bodrumspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Yeni Malatyaspor, Bodrumspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Yeni Malatyaspor, Bodrumspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Yeni Malatyaspor, Bodrumspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Yeni Malatyaspor, Bodrumspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

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Yeni Malatyaspor Malatya bodrumspor futbol

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