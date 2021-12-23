Yeni Malatyaspor-Kayserispor maçının ardından gerginlik

- Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek, maçın bitiş düdüğüyle sahaya girerek hakem üçlüsünün üzerine yürüdü - Karşılaşmanın hakemleri yaklaşık 20 dakika sonra polis ekipleri korumasında soyunma odasına geçebildi

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