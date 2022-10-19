YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Malatya
  4. Yeni Malatyaspor'da Göztepe maçının hazırlıkları sürüyor

Yeni Malatyaspor'da Göztepe maçının hazırlıkları sürüyor

19.10.2022 19:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Futbolcu Doğukan Emeksiz: "Bizim hedefimiz kümede kalmak değil yukarılara, üst sıralara oynamak"

Spor Toto 1. Lig takımlarından Yeni Malatyaspor'un sağ kanat oyuncusu Doğukan Emeksiz, ligin 10. haftasında konuk edecekleri Göztepe maçını kazanarak üst sıralara tırmanmak istediklerini söyledi.

Sarı-siyahlı takım, ligin 10. haftasında 23 Ekim Pazar günü karşılaşacağı Göztepe maçının hazırlıklarını Nurettin Soykan Tesisleri'nde teknik direktör Hasan Özer yönetiminde gerçekleştirdi.

Antrenman öncesi gazetecilere açıklamada bulunan Doğukan Emeksiz, Bandırmaspor deplasmanından 3 puanla döndükleri için mutlu olduklarını kaydetti.

Takım olarak iyi oynadıklarını ancak bunu skora yansıtamadıklarını dile getiren Emeksiz, galibiyet sonrasında morallerinin iyi olduğunu belirtti.

Göztepe karşısına puan için çıkacaklarını dile getiren Emeksiz, şöyle konuştu:

"İçeride oynuyoruz. Taraftarımızın da etkisiyle kazanabileceğimizi düşünüyorum. Bizim hedefimiz kümede kalmak değil yukarılara, üst sıralara oynamak. Oynadığımız oyun ortada, rakiplere karşı kurduğumuz üstünlüğümüz ortada. Açıkçası ligi daha üst sıralarda bitirmek istiyoruz. Başaracağımıza da inanıyorum. Play-off potasına girmek istiyoruz."

Yeni Malatyaspor'da Göztepe maçının hazırlıkları sürüyor

- Futbolcu Doğukan Emeksiz: "Bizim hedefimiz kümede kalmak değil yukarılara, üst sıralara oynamak"

Yeni Malatyaspor'da Göztepe maçının hazırlıkları sürüyor

Yeni Malatyaspor'da Göztepe maçının hazırlıkları sürüyor

Yeni Malatyaspor'da Göztepe maçının hazırlıkları sürüyor

Yeni Malatyaspor'da Göztepe maçının hazırlıkları sürüyor

Yeni Malatyaspor'da Göztepe maçının hazırlıkları sürüyor

Yeni Malatyaspor'da Göztepe maçının hazırlıkları sürüyor

Yeni Malatyaspor'da Göztepe maçının hazırlıkları sürüyor

Yeni Malatyaspor'da Göztepe maçının hazırlıkları sürüyor

Yeni Malatyaspor'da Göztepe maçının hazırlıkları sürüyor

Yeni Malatyaspor'da Göztepe maçının hazırlıkları sürüyor

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Yeni Malatyaspor Malatya Doğukan Emeksiz futbol

Malatya Namaz Vakitleri 19 Ekim Çarşamba

İmsak
05:11
Sabah
06:32
Öğle
12:17
İkindi
15:21
Akşam
17:51
Yatsı
19:07
Malatya ECZANELER
Malatya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Akciğer kanserinin en sık görülen belirtisi: Hemoptizi!

Akciğer kanserinin en sık görülen belirtisi: Hemoptizi!

Boşanma davasında 'çıplak fotoğraf albümü skandalı'!

Boşanma davasında 'çıplak fotoğraf albümü skandalı'!

Lezzetli ve sağlıklı yemekler yapmak için hangi airfryer? Philips mi Arçelik mi? Sizin için inceledik

Lezzetli ve sağlıklı yemekler yapmak için hangi airfryer? Philips mi Arçelik mi? Sizin için inceledik

Prostat kanserine kalkan oluyor: Haftada iki porsiyon tüketin!

Prostat kanserine kalkan oluyor: Haftada iki porsiyon tüketin!

Hızlı hareket etmeye hazır olun!

Hızlı hareket etmeye hazır olun!

Ocak başında saatler geçirmeye son! Mutfaktaki üçüncü eliniz olacak

Ocak başında saatler geçirmeye son! Mutfaktaki üçüncü eliniz olacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.