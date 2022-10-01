YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Adana'da partisinin il kongresine katıldı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Adana'da partisinin il kongresine katıldı

01.10.2022 22:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Adana'da partisinin il kongresine katıldı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "İstanbul Sözleşmesi, karı koca kavramını ortadan kaldırıp yerine partnerler kavramını getirmeye kalkan bir sözleşme." dedi.

Fatih Erbakan, Yüreğir Kültür Merkezi'nde düzenlenen partisinin 2. Olağan İl Kongresi'nde, Adana'da partilerine 20 bine yakın üyenin bulunduğunu belirtti.

Muhalefetin "6'lı Masa" toplantılarına değinen Erbakan, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanı adayı yok. Milletin derdine derman olacak bir tane somut proje yok. Ortaya çıkan tek şey 'kim Cumhurbaşkanı olacak' kavgası ve 'parlamenter sisteme geçiş'. Parlamenter sistem aşağı, parlamenter sistem yukarı çay, kahve içiyorlar. Sonra da fotoğraf çektirip dağılıyorlar. En son iki büyük ortak arasında adaylık tartışması kavgası çıktı. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu kendi Cumhurbaşkanlığı adaylığını masaya adeta dayattı. Buna karşın Sayın Akşener 'Altılı masa noter değil, biz noter değiliz' ifadesini kullandı. CHP'den vaktiyle emanet milletvekilli almalarından kaynaklanan diyet borçlarını 31 Mart seçimlerinde CHP'ye geri ödediklerini ifade etti. Peki CHP'ye olan diyet borcunuzu ödediniz de masanın gizli ortağı olan HDP’ye diyet borcunuzu nasıl ödeyeceksiniz."

İstanbul Sözleşmesi'nden bahseden Erbakan, şunları kaydetti:

"İstanbul Sözleşmesi, karı koca kavramını ortadan kaldırıp yerine partnerler kavramını getirmeye kalkan bir sözleşme. Neden karı koca demiyorsun da bu sözleşmede partnerler diyorsun, çünkü erkek erkeğe de partner oluyor. Kadın kadına da partner oluyor. Ayrıca partner olması için nikah birlikteliğinin de olmasına gerek yok. Karı koca dersen bu nikah birlikteliğiyle bir araya gelmiş kadın ve erkekten oluşan bir aile demek. Böyle bir aile mefhumunu kabul etmiyor. Allah muhafaza buyursun bu Avrupa ülkelerinde bazılarında olduğu gibi kadın kadına, erkek erkeğe evliliklerin altyapısını oluşturmanın bir adımıdır. Bu sinsi sözleşmeyi 'gelir gelmez tekrardan geri getireceğim' diyen bir altılı masa. O masada oturan muhafazakar, mütedeyyin tabana sahip olan partilerin durumuna hayret ediyorum. Buna nasıl ses çıkarmıyorsun."

Tek liste ile gidilen seçimde mevcut başkan Selahattin Baysal, tekrar başkan seçildi.

Program, Erbakan'ın partisine katılan yeni üyelere rozet takmasıyla sona erdi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Adana'da partisinin il kongresine katıldı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Adana'da partisinin il kongresine katıldı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Adana'da partisinin il kongresine katıldı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Adana'da partisinin il kongresine katıldı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Adana'da partisinin il kongresine katıldı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Adana'da partisinin il kongresine katıldı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Adana'da partisinin il kongresine katıldı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Adana'da partisinin il kongresine katıldı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Adana'da partisinin il kongresine katıldı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Adana'da partisinin il kongresine katıldı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Adana'da partisinin il kongresine katıldı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Adana'da partisinin il kongresine katıldı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Adana Yeniden Refah Partisi kongre

Adana Namaz Vakitleri 1 Ekim Cumartesi

İmsak
05:07
Sabah
06:27
Öğle
12:34
İkindi
15:54
Akşam
18:30
Yatsı
19:45

Adana Nöbetçi Eczaneler 1 Ekim Cumartesi

Nesli Eczanesi
Seyhan
Doğa Eczanesi
Seyhan
Badem Eczanesi
Seyhan
Evin Eczanesi
Seyhan
Barajyolu Eczanesi
Seyhan
İstanbulluoğlu Eczanesi
Seyhan
Botanik Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster
Adana ECZANELER
Adana ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Mükemmel bir seks için bilimin önerdiği o besin

Mükemmel bir seks için bilimin önerdiği o besin

Ayıla bayıla yiyorsunuz ama... Artısı kadar eksisi de var

Ayıla bayıla yiyorsunuz ama... Artısı kadar eksisi de var

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Başka bir kadının iç çamaşırını buldu! Son mesajı şoke etti

Başka bir kadının iç çamaşırını buldu! Son mesajı şoke etti

Dünyada sadece 36 kişide var! İki yüzlü çocuk...

Dünyada sadece 36 kişide var! İki yüzlü çocuk...

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.