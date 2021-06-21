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Yer görevlisiydi, meşhur oldu! İşte Cam Tavanlar dizisinin Cem'i Kubilay Aka'nın oyunculuk serüveni...

21.06.2021 15:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

26 yaşındaki genç ve başarılı oyuncu Kubilay Aka, son dönemlerde ekranda en çok konuşulan isimlerden olmayı başardı. Show TV'de yakın zamanda ekrana gelmeye başlayan Cam Tavanlar dizisinde Cem karakterine hayat veren Kubilay Aka, daha önce rol aldığı Çukur dizisiyle büyük kitleler tarafından tanınmıştı. Aka'nın oyunculuktan önceki mesleği merak ediliyordu. Başarılı oyuncunun eski mesleği duyanları şaşırttı.

İşte Cam Tavanlar'ın Cem'i Kubilay Aka'nın oyunculuk serüveni ve önceki mesleği...

KUBİLAY AKA'NIN ÖNCEKİ MESLEĞİ ŞAŞIRTTI!

Daha önce Vatanım Sensin dizisi ile ilk kez kamera karşısına geçen ve daha sonra Çukur, Arif V 216 gibi farklı yapımlarda rol almaya başlayan Kubilay Aka, son dönemin en çok konuşulan oyuncularından biri oldu.
Genç oyuncu Kubilay Aka şimdilerde Bensu Soral ile başrolü paylaştığı ve Show Tv'de ekrana gelen Cam Tavanlar dizisinde Cem karakterini canlandırıyor.
Aka‘nın oyunculuğa henüz başlamadan önceki mesleği hayranlarını şaşırttı.
Çukur dizisinde de Celasun karakterine hayat veren genç oyuncu, keşfedilmeden önce yaptığı mesleği açıkladı.

HAVALİMANINDA YER GÖREVLİSİYDİ

HAVALİMANINDA YER GÖREVLİSİYDİ
Başarılı oyuncu, daha önce gerçekleştirdiği bir röportajında keşfedilme hikayesi hakkında "Havalimanı yönetimi okudum. Bodrum’da havalimanında yer görevlisiydim." şeklinde konuştu.
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Kubilay Aka
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