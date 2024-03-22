Yeşilçam'ın gamzeli güzeli Bahar Öztan yıllardır kanserle mücadele ediyordu! O videosu gündemde...

Yeşilçam filmlerinin unutulmaz oyuncularından Bahar Öztan birçok film ve dizide rol aldı.
Daha önce 3 kez kanseri yenen Bahar Öztan, kolon kanseri nedeniyle 61 yaşında hayata veda etti. Acı haberi Öztan'ın oğlu Yiğit Çolak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.
Usta oyuncu, ikindi vakti Şakirin Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilecek.
Yaşamını yitiren Bahar Öztan'ın bir videosu gündem oldu. Usta sanatçı paylaştığı videoda hayat felsefesini açıklamıştı.
Usta oyuncu videoda hayat felsefesini şöyle açıklamış:
"Bir tane hayatım var, onu da kendine faydası olmamış insanların ne düşündüğünü düşünerek harcayamam."
O video sosyal medyada gündem oldu. Hayranları tarafından paylaşım beğenildi.