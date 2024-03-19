Yeşilçam'ın sarışın güzeli Banu Alkan kocasına yapılan yoruma dayanamadı! Bomba yanıt geldi

Yeşilçam'ın ünlü isimleri arasında yer alan Banu Alkan yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettiriyor.
Türk sinemasının Afrodit'i Banu Alkan, açıklamaları ve özel hayatıyla tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı.
Alkan, 153 bin takipçisi bulunan Instagram hesabından sık sık paylaşımlar yapmayı ihmal etmiyor.
Yaklaşık iki yıldır kendisinden 20 yaş küçük Kemal Yıldız'la birlikte olan "Afrodit" lakaplı Banu Alkan geçtiğimiz günlerde yüzüğünü göstererek evlendiğini açıklamıştı.
Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Afrodit geçtiğimiz gün de eşini paylaşmıştı. Sosyal medyada paylaşıma yorum yağmıştı. Afrodit eşine yapılan bir yoruma yanıt verdi.
Kemal Yıldız'a "Memeleri çok büyük" yorumuna cevap veren Alkan, "Sporla yapılıyor bebeğim" cevabını verdi.