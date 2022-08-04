YHT Garı'nda kütüphane açıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara Yüksek Hızlı Tren (YHT) Garı'nda 5 bin eserin yer aldığı kütüphane açtı.

Kütüphanenin açılışı Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan tarafından yapıldı.

Demircan, açılışta yaptığı konuşmada, YHT Garı'nın Turizm Information bürosunun olduğu kısımda bir de kütüphane oluşturduklarını belirterek, "Bakanlığımızın kültür ve turizm fonksiyonlarının kesiştiği, çok butik ve özel bir uygulama." dedi.

YHT Garı'nda her gün binlerce yolcunun ağırlandığına işaret eden Demircan, Türkiye'nin turistik tesislerine, turizm altyapılarına ilişkin bilgilerin yer aldığı bilgilendirme noktasında kültürü de anlatan yayınları kapsayan bir kitaplığı hizmete sunmanın gururunu yaşadıklarını vurguladı.

Kütüphanede 5 bin kitabın yer aldığını bildiren Demircan, şöyle konuştu:

"Burada turizmle alakalı yayınların dışında bizim klasiklerimizi, romanlarımızı, şiirlerimizi, bizi yansıtan kitapları topladık. İnsanlar seyahat ederlerken buna ihtiyaç hissediyorlar. E-kitap uygulamalarımız var ama böyle bir mekanda hem enformasyon vermek hem de kitap seçkileri içerisinden birini alıp seyahat boyunca kendisine eşlik etmesine olanak sağlamış olmak hedefimizdi. Güzel bir uygulama oldu, Ankaramıza yakıştı, garımıza yakıştı."

Demircan, bu tür kütüphaneleri İstanbul Havalimanı, Esenboğa Havalimanı ve Konya Garı'nda da hizmete sunduklarını kaydetti.

Turistik enformasyon içeren yabancı dilde yayınlanmış kaynakların da bulunduğu kütüphaneden alınan kitaplar, Türkiye'deki herhangi bir kütüphaneye teslim edilebiliyor.