Yılbaşında ne hazırlanır? Yılbaşında hazırlanacak mezeler!

Yılbaşında hazırlanacak yemeklerin yanı sıra sofralara ayrı bir tat katan meze araştırmaları da hız kazandı. Biz de sizler için yılbaşı sofranız için hazırlayabileceğiniz birbirinden lezzetli mezeleri haberimizde derledik. İşte yılbaşında hazırlanacak mezeler!

İşte yılbaşında hazırlanacak mezeler!

Haydari En çok tüketilen mezelerin arasında yer alan haydari, sofralarda sık sık bulunuyor. Haydariyi yılbaşı mezesi olarak da hazırlayabilirsiniz. Sarımsak, yoğurt, naneyle hazırlanan haydariyi isteğe göre baharatlarla renklendirebilirsiniz.

Köpoğlu Görünüşü ile türlüyü andıran köpoğlu Türk ve Bulgar mutfaklarına aittir. Patlıcan ve sarımsak karışımı ile hazırlanır. Domates, soğan, maydanoz ve biber ile zenginleştirilir.

Palamut Lakerda Yapılışı oldukça zahmetli olan lakerda 20 günde hazırlanır. Palamut lakerda restoranlarda sık sık yerini alır. Palamut balığının lime, kaya tuzu ve defne yaprağında bekletilmesiyle yapılır.

Paşa Mezesi Paşa mezesi Osmanlı mutfağından gelir. Peynir, ceviz ve yoğurt ile yapılır. Dilimlenmiş ekmekler üzerinde servis edilir.