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Yılbaşında ne hazırlanır? Yılbaşında hazırlanacak mezeler!

25.12.2021 22:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yılbaşına sayılı günler kala 2022'nin gelişini kutlamak için çeşitli hazırlıklar yapılmaya başlandı. Bu hazırlıkların vazgeçilmezi donatılmış yılbaşı sofraları olur. Yılbaşı sofralarını süsleyen mezeler de tabaklarda mutlaka yerini alır. Birbirinden leziz mezeleri haberimizde bulabilirsiniz.

Yılbaşında hazırlanacak yemeklerin yanı sıra sofralara ayrı bir tat katan meze araştırmaları da hız kazandı. Biz de sizler için yılbaşı sofranız için hazırlayabileceğiniz birbirinden lezzetli mezeleri haberimizde derledik. İşte yılbaşında hazırlanacak mezeler!

İşte yılbaşında hazırlanacak mezeler!

Haydari

Haydari
En çok tüketilen mezelerin arasında yer alan haydari, sofralarda sık sık bulunuyor. Haydariyi yılbaşı mezesi olarak da hazırlayabilirsiniz. Sarımsak, yoğurt, naneyle hazırlanan haydariyi isteğe göre baharatlarla renklendirebilirsiniz.

Köpoğlu

Köpoğlu
Görünüşü ile türlüyü andıran köpoğlu Türk ve Bulgar mutfaklarına aittir. Patlıcan ve sarımsak karışımı ile hazırlanır. Domates, soğan, maydanoz ve biber ile zenginleştirilir.

Palamut Lakerda

Palamut Lakerda
Yapılışı oldukça zahmetli olan lakerda 20 günde hazırlanır. Palamut lakerda restoranlarda sık sık yerini alır. Palamut balığının lime, kaya tuzu ve defne yaprağında bekletilmesiyle yapılır.

Paşa Mezesi

Paşa Mezesi
Paşa mezesi Osmanlı mutfağından gelir. Peynir, ceviz ve yoğurt ile yapılır. Dilimlenmiş ekmekler üzerinde servis edilir.

Fava

Fava
Fava, Ege ve Yunan mutfağına aittir. Kuru baklanın ezilmiş halidir. Aromatik bir tat elde etmek için baharat ve soslar ile harmanlanır. Yılbaşı menülerinde sık sık yerini alır.
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