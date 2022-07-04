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Yılın ilk yarısında 258 bin turist Kapadokya'yı kuşbakışı izledi

04.07.2022 08:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bu yılın ocak-haziran döneminde balon turuna katılan turist sayısı 258 bin 914 oldu - Anadolu Sıcak Hava Balon İşletmecileri Derneği Başkanı Mehmet Dinler: - "Bu yıl sonuna kadar balon turuna katılımın 600 bini aşıp yeni bir rekor yılı olacağını öngörüyoruz. Bölgemizde tura yoğun bir talep var"

NEVŞEHİR (AA) - Kapadokya'nın nadir güzelliklerinin gökyüzünden izlenmesine olanak sunan sıcak hava balon turlarına katılan turist sayısı, bu yılın ilk yarısında, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 186 artarak 258 bin 914'e ulaştı.

Nevşehir Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 2022 yılının ocak-haziran döneminde bölgede 12 bin 558 balon uçuşu gerçekleştirildiği, bu turlara 258 bin 914 yerli ve yabancı turistin katıldığı kaydedildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelenin başladığı 2020 yılı boyunca, Kapadokya'da sıcak hava balon turuna 120 bin 917 kişi katılırken, bu rakam geçen yılın ilk 6 aylık diliminde 90 bin 493 olarak gerçekleşmişti. Bu yıl turizmde hareketliliğin yaşandığı bölgede sıcak hava balon turuna ilgi de arttı.

Göreme beldesi ve çevresindeki çeşitli alanlardan gün doğumunda gökyüzüne yükselen sıcak hava balonları, yaklaşık 45 dakika boyunca peribacalarıyla kaplı vadiler üzerinde süzülüyor.

- Balon turuna katılımda yıl sonunda rekor bekleniyor

Anadolu Sıcak Hava Balon İşletmecileri Derneği (ASBİD) Başkanı Mehmet Dinler, AA muhabirine, iklim koşulları ve coğrafi zenginliğin Kapadokya'yı dünyada balon turu yapılan diğer turizm merkezlerinden ayrı bir konuma taşıdığını belirtti.

Bölgeyi ziyaret eden turistlerin bu tura ilgi gösterdiğini ifade eden Dinler, "Bu yılki rakamları geçen yıl ile karşılaştıracak olursak 2021 yılı sonu itibarıyla yaklaşık 389 bin turist balon turuna katılmıştı. Bu yıl sonuna kadar balon turuna katılımın 600 bini aşıp yeni bir rekor yılı olacağını öngörüyoruz. Bölgemizde tura yoğun bir talep var. Özellikle Hindistan pazarından bir artış söz konusu, yılın ikinci yarısında da Uzak Doğu ülkelerinden Kore, Malezya ve Endonezya'dan artış beklemekteyiz. Kapadokya'daki sıcak hava balonculuğu Türkiye'nin de artık önemli cazibe merkezlerinden biri haline geldi. Avustralya, Fransa, Doğu Afrika ülkelerinde de balon turları yapılıyor fakat hiç abartısız söylemek gerekirse Kapadokya, dünya ticari balonculuğunun başkentidir." diye konuştu.

Danimarkalı turist Anya İversen de ilk kez geldiği Kapadokya'da bulunmaktan dolayı mutluluğunu dile getirdi.

İversen, balon turuna katılarak bölgeyi kuşbakışı izlemek için heyecanla beklediğini anlattı.

Polonyalı turist Jacop Pinfold ise balonların doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadilere renk kattığını, manzarayı izlemekten keyif aldığını söyledi.

Yılın ilk yarısında 258 bin turist Kapadokya'yı kuşbakışı izledi

- Bu yılın ocak-haziran döneminde balon turuna katılan turist sayısı 258 bin 914 oldu - Anadolu Sıcak Hava Balon İşletmecileri Derneği Başkanı Mehmet Dinler: - "Bu yıl sonuna kadar balon turuna katılımın 600 bini aşıp yeni bir rekor yılı olacağını öngörüy

Yılın ilk yarısında 258 bin turist Kapadokya'yı kuşbakışı izledi

Yılın ilk yarısında 258 bin turist Kapadokya'yı kuşbakışı izledi

Yılın ilk yarısında 258 bin turist Kapadokya'yı kuşbakışı izledi

Yılın ilk yarısında 258 bin turist Kapadokya'yı kuşbakışı izledi

Yılın ilk yarısında 258 bin turist Kapadokya'yı kuşbakışı izledi

Yılın ilk yarısında 258 bin turist Kapadokya'yı kuşbakışı izledi

Yılın ilk yarısında 258 bin turist Kapadokya'yı kuşbakışı izledi

Yılın ilk yarısında 258 bin turist Kapadokya'yı kuşbakışı izledi

Yılın ilk yarısında 258 bin turist Kapadokya'yı kuşbakışı izledi

Yılın ilk yarısında 258 bin turist Kapadokya'yı kuşbakışı izledi

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