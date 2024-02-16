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  4. "Saçlarımız çabuk beyazlar" diyerek açıkladı! Sitare Akbaş efsane isimle akraba çıktı

"Saçlarımız çabuk beyazlar" diyerek açıkladı! Sitare Akbaş efsane isimle akraba çıktı

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
16.02.2024 10:02 | Son Güncelleme:
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Akasya Durağı dizisinde hayat verdiği 'Zeyno' karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Sitare Akbaş yıllar içindeki değişimiyle dikkat çekiyor. Şimdilerde Kızıl Goncalar dizisinde rol alan Akbaş, yaptığı açıklamada Müslüm Gürses'le akraba olduğunu söyledi.

Oyuncu Sitare Akbaş, yaptığı cesur paylaşımlar ve başarılı oyunculuğuyla sık sık gündeme gelen bir isim...

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MÜSLÜM GÜRSES'LE AKRABA ÇIKTI

Akasya Durağı'ndan sonra Sen Çal Kapımı, Ramo ve Kırmızı Oda gibi yapımlarda rol alan  Sitare Akbaş şimdilerde ise Özgü Namal ve Özcan Deniz'i buluşturan Kızıl Goncalar dizisiyle ekranlarda...

Sosyal medyada bir milyon takipçicisi bulunan güzel oyuncu, iddialı pozlarıyla bakana bir daha baktırıyor.

Oyuncu yıllar içindeki değişimi ile çok konuşulurken dikkat çeken bir açıklama geldi. Akbaş, Müslüm Gürses ile akraba olduğunu söyledi.

Akbaş," Yıllar önce üç erkek kardeş Ankara Çubuk'a göçüyor. Birisi Şanlıurfa'ya birisi Çorum'a birisi de Adana'ya dağılıyor. Müslüm Gürses'in büyük dedesi de o kardeşlerden birisiymiş.

Bizim ailede saçlarımız çabuk beyazlar o yüzden soyadımız Akbaş, onun da Akbaş" ifadelerini kullandı.

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Müslüm Gürses Sitare Akbaş Oyuncu karakteri
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