"Saçlarımız çabuk beyazlar" diyerek açıkladı! Sitare Akbaş efsane isimle akraba çıktı

Oyuncu Sitare Akbaş, yaptığı cesur paylaşımlar ve başarılı oyunculuğuyla sık sık gündeme gelen bir isim...
Akasya Durağı'ndan sonra Sen Çal Kapımı, Ramo ve Kırmızı Oda gibi yapımlarda rol alan Sitare Akbaş şimdilerde ise Özgü Namal ve Özcan Deniz'i buluşturan Kızıl Goncalar dizisiyle ekranlarda...
Sosyal medyada bir milyon takipçicisi bulunan güzel oyuncu, iddialı pozlarıyla bakana bir daha baktırıyor.
Oyuncu yıllar içindeki değişimi ile çok konuşulurken dikkat çeken bir açıklama geldi. Akbaş, Müslüm Gürses ile akraba olduğunu söyledi.
Akbaş," Yıllar önce üç erkek kardeş Ankara Çubuk'a göçüyor. Birisi Şanlıurfa'ya birisi Çorum'a birisi de Adana'ya dağılıyor. Müslüm Gürses'in büyük dedesi de o kardeşlerden birisiymiş.
Bizim ailede saçlarımız çabuk beyazlar o yüzden soyadımız Akbaş, onun da Akbaş" ifadelerini kullandı.